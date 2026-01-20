¿La captura de Maduro en Venezuela fue el logro más importante de Trump durante el primer año de su segunda administración en Estados Unidos?

Este lunes 20 de enero, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cumple el primer año de su segundo mandato en la Casa Blanca, un período que quedará marcado por la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro tras una operación militar sin precedentes en Caracas, el 3 de enero.

En entrevista con NTN24, el analista político Javier Garay se refirió al aniversario del mandatario republicano tras llegar a la Casa Blanca por segunda vez y argumentó que “hay una profundización de sus promesas de campaña y una expansión de su primer mandato”.

“En términos de la visión que ha manifestado, yo creo que hay dos elementos centrales. Por un lado, su concepción del poder, que es un retorno a unas visiones muy clásicas del poder, si se quiere, decimonónicas, muy del siglo XIX en términos de que el poder se hace o se ejerce a través del ejercicio del poder geográfico, de la tenencia, por ejemplo, de territorios”, señaló.

Por otro lado, Garay argumentó que “la política arancelaria de Donald Trump se ha convertido cada vez más en una política de presión internacional y no necesariamente una política económica”.