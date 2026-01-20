NTN24
Martes, 20 de enero de 2026
Gobierno de Donald Trump

¿La captura de Maduro en Venezuela fue el logro más importante de Trump durante el primer año de su segunda administración en Estados Unidos?

enero 20, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: El Informativo
En entrevista con NTN24, el analista político Javier Garay se refirió al primer aniversario del mandatario republicano tras su llagada a la Casa Blanca por segunda vez.

Este lunes 20 de enero, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cumple el primer año de su segundo mandato en la Casa Blanca, un período que quedará marcado por la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro tras una operación militar sin precedentes en Caracas, el 3 de enero.

o

En entrevista con NTN24, el analista político Javier Garay se refirió al aniversario del mandatario republicano tras llegar a la Casa Blanca por segunda vez y argumentó que “hay una profundización de sus promesas de campaña y una expansión de su primer mandato”.

“En términos de la visión que ha manifestado, yo creo que hay dos elementos centrales. Por un lado, su concepción del poder, que es un retorno a unas visiones muy clásicas del poder, si se quiere, decimonónicas, muy del siglo XIX en términos de que el poder se hace o se ejerce a través del ejercicio del poder geográfico, de la tenencia, por ejemplo, de territorios”, señaló.

Por otro lado, Garay argumentó que “la política arancelaria de Donald Trump se ha convertido cada vez más en una política de presión internacional y no necesariamente una política económica”.

María Corina Machado - AFP
María Corina Machado

"Venezuela va a avanzar en un proceso ordenado y estable a la transición": María Corina Machado a NTN24 tras reunión con el secretario general de la OEA

Foto: EFE
Presos políticos

"Presos políticos y sus familiares en Venezuela son víctimas de permanentes extorsiones, incluso para que se autoincriminen o incriminen a terceras personas": Martha Tineo

Rafael Tudares y Edmundo González - AFP
Denuncia

"Hay derechos humanos que el régimen de Maduro lleva años incumpliendo y violando": Alejandro Hernández analiza denuncia de la hija de Edmundo González sobre su esposo

Madre de preso político en Venezuela - Fotos: X
Presos políticos

Desgarradora reacción de la madre de un preso político en Venezuela: "Señor, te entrego mi vida por la libertad de mi hijo. Ya no aguanto más, padre amado"

Nicolás Maduro Guerra (AFP)
Régimen venezolano

¿Cómo logró Nicolás Maduro Guerra entrar a Medellín a reunirse con guerrilleros?

Villca Fernández, exprisionero político venezolano / Nicolás Maduro, caminando en territorio estadounidense esposado y custodiado por agentes de la DEA - Fotos: NTN24 / X
Cae Maduro en Venezuela

"A Maduro le están respetando sus derechos, en cambio a mí el Sebin me golpeó, torturó y amenazó con lanzarme al vacío desde un avión privado": exprisionero político

Liberan a 18 soldados que fueron secuestrados - Foto Ejército Nacional
Ejército de Colombia

Liberan a 18 soldados que fueron secuestrados mientras adelantaban operaciones contra el ELN en el Chocó

Machu Pichu - Foto de referencia Canva
Perú

Reportan un muerto y 40 heridos por el choque de dos trenes en ruta a Machu Picchu, Perú

Arturo McFields María Corina Machado

Maduro y Machado en Estados Unidos

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar María Corina Machado

El encuentro

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Héctor Schamis

Anatomía de la complicidad

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy

Villca Fernández, exprisionero político venezolano / Nicolás Maduro, caminando en territorio estadounidense esposado y custodiado por agentes de la DEA - Fotos: NTN24 / X
Cae Maduro en Venezuela

"A Maduro le están respetando sus derechos, en cambio a mí el Sebin me golpeó, torturó y amenazó con lanzarme al vacío desde un avión privado": exprisionero político

Liberan a 18 soldados que fueron secuestrados - Foto Ejército Nacional
Ejército de Colombia

Liberan a 18 soldados que fueron secuestrados mientras adelantaban operaciones contra el ELN en el Chocó

Machu Pichu - Foto de referencia Canva
Perú

Reportan un muerto y 40 heridos por el choque de dos trenes en ruta a Machu Picchu, Perú

Pedro Sánchez Suárez - Ministerio de Defensa de Colombia
Visita

Lo que se sabe de la visita del ministro de Defensa de Colombia a Estados Unidos, antes que el presidente Petro

Estados Unidos | Foto AFP
Narcotráfico

EE. UU. eleva la presión por el fentanilo y envía mensaje directo a país latinoamericano tras diálogo de alto nivel

Primera foto de Nicolás Maduro capturado.
Régimen cubano

Régimen castrista confirma la muerte de 32 militares cubanos durante operación de captura de Maduro en Caracas

Fotografía donde se observa carteles de presos políticos en una manifestación en Caracas (Venezuela) - EFE
Foro Penal

"Debiera publicar la lista de los supuestos 116 presos liberados": Foro Penal cuestiona cifra del régimen sobre excarcelaciones en Venezuela

Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre