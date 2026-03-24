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Martes, 24 de marzo de 2026
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Regimen chavista

Al igual que Perkins Rocha, Javier Tarazona vio rechazada su solicitud de amnistía por parte del régimen en Venezuela

marzo 24, 2026
Por: Redacción NTN24
Javier Tarazona - EFE
Javier Tarazona - EFE
"Anunciamos con serenidad y con firmeza que no nos retiramos, no nos vamos. Iniciamos de inmediato el proceso de apelación", dijo el activista.

Este martes, el régimen de Venezuela, en cabeza de Delcy Rodríguez, rechazó otorgar amnistía al reconocido activista Javier Tarazona, quien fue excarcelado el 1 de febrero tras pasar cuatro años en prisión acusado de "terrorismo" y "traición".

"Nuestra solicitud de sobreseimiento amparados en la ley de amnistía no ha sido otorgada", dijo Tarazona a periodistas a las afueras de los tribunales, en Caracas.

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Y añadió: "Una negativa administrativa no borra una verdad ética ni detiene nuestra voluntad (...) Anunciamos con serenidad y con firmeza que no nos retiramos, no nos vamos. Iniciamos de inmediato el proceso de apelación".

La controvertida ley de amnistía fue impulsada por Rodríguez al asumir el poder después de la captura del exdictador venezolano Nicolás Maduro en una operación de Estados Unidos a comienzos de enero.

Para que una persona pueda aplicar debe tramitarla ante un tribunal, esto debido a que no es automática. Desde que se anunció la ley fue cuestionada por diferentes ONG que la tildaron de excluyente.

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Pese a que abarca los 27 años del chavismo, limita su acción a 13 eventos específicos y deja por fuera casos de supuestos golpes de Estado e intentos de magnicidio.

Javier Tarazona, quien era director de la ONG Fundaredes cuando fue detenido en julio de 2021, también fue acusado de "incitación al odio".

"Mi secuestro durante cuatro años y siete meses pretendía tapar una realidad, pretendía silenciar una realidad, desconocer una realidad", señaló.

El activista de 43 años, que estuvo detenido en El Helicoide, la temida cárcel venezolana señalada como centro de torturas, fue de las pocas voces que se atrevió a acusar al régimen de Maduro de albergar líderes guerrilleros colombianos en Venezuela.

Junto a él, el reconocido dirigente Perkins Rocha, asesor legal de la líder opositora y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, también vio rechazada su solicitud de amnistía por parte del régimen.

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