No es por molestias físicas o sanción: diario portugués revela motivo detrás de la enigmática ausencia de Cristiano Ronaldo con el Al-Nassr

El diario portugués A Bola reveló el lunes el motivo detrás de la enigmática ausencia del futbolista Cristiano Ronaldo con su actual club, el Al-Nassr de la liga saudí.

El fin de semana se conoció que Ronaldo no estaría presente dentro de la plantilla con la que el entrenador Jorge Jesús contaría para enfrentar este lunes al Al Riyadh en la jornada 19 de la presente campaña.

Aunque inicialmente la prensa saudí informó que la ausencia del célebre atacante de 40 años estaba relacionada con una intención de reservarse para el duelo contra el vigente campeón Al-Ittihad el próximo viernes, el diario A Bola reveló la que sería la verdadera razón de su ausencia.

Ronaldo, de acuerdo con A Bola, no jugará con el Al-Nassr porque habría iniciado una huelga al estar inconforme con la gestión del Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudí (PIF por sus siglas en inglés).

El máximo goleador histórico del fútbol, de acuerdo con información publicada por ese medio, considera que otros clubes, también gestionados por el PIF, reciben un trato preferencial.

Asimismo, Ronaldo estaría reclamando, sobre todo, la falta de inversiones en su equipo, al que llegó en 2023 y con el que, pese a haber anotado 111 goles en 127 partidos disputados, no ha alcanzado ningún título.

Y es que, hasta el momento en el actual mercado de fichajes de invierno, Al-Nassr solo ha fichado al joven mediocampista de 21 años Haydeer Abdulkareem, nacido en Irak.

La competencia directa ha estado mucho más activa: Al-Hilal ya ha gastado cerca de 38 millones de dólares y, según varios medios de comunicación, está a punto de fichar al ganador del Balón de Oro en la temporada 2021-2022, el francés Karim Benzema.

En la comparación de la liga, Al-Nassr (157,000 millones de dólares) tiene el tercer valor de plantilla más alto, por detrás del Al-Ittihad (166,500 millones de dólares) y el Al-Hilal (224,400 millones de dólares).

La superestrella del fútbol global, entretanto, podría llegar a ver afectado su ritmo de competencia antes del que puede ser su último Mundial, el que empieza en junio de este año en Estados Unidos, México y Canadá, si no regresa prontamente a las canchas y su supuesta decisión llegase a postergarse.

Los fanáticos, por su parte, esperan que Ronaldo continúe acercándose a la exagerada cifra de los 1000 goles en toda su carrera luego de que alcanzara hace poco la anotación 961 y quedara solamente a 39 del milenio de dianas, aunque un parón podría llegar a afectar el impresionante registro.