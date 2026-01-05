NTN24
Lunes, 05 de enero de 2026
Lunes, 05 de enero de 2026
Cae Maduro en Venezuela

"Delcy Rodríguez es la arquitecta principal de las torturas y es muy rechazada por los venezolanos": María Corina Machado pide "avanzar” en una transición democrática en Venezuela

enero 5, 2026
Por: Redacción NTN24
María Corina Machado, galardonada con el premio Nobel de la Paz - Foto: EFE
María Corina Machado, galardonada con el premio Nobel de la Paz - Foto: EFE
: La líder de la democracia brindó este lunes una entrevista para el canal estadounidense Fox News.

María Corina Machado, líder de la democracia de Venezuela y ganadora del Premio Nobel de Paz, brindó este lunes una entrevista para el canal Fox News en el que se refirió a la transición democrática en su país tras la captura de Nicolás Maduro.

La líder democrática aseguró que le dedicó el premio Nobel de Paz al presidente Donald Trump “porque sería imposible lograr lo que él logró el sábado”.

Le ha probado al mundo lo que quiere decir y estará en la historia de cómo derrotó una tiranía”, agregó.

o

En ese sentido, señaló que le gustaría decirle a Trump que el Nobel de Paz, “que es para los venezolanos también es para él y que sus esfuerzos han sido muy importantes para la democracia”.

A su vez, indicó que su plan es volver a Venezuela “tan pronto como sea posible”. “Es donde soy más útil para nuestra causa”, reiteró.

Machado también se refirió a Delcy Rodríguez y la intención del gobierno estadounidense de llevar a cabo una transición cerca de ella.

Delcy Rodríguez es muy rechazada por el pueblo venezolano, es la arquitecta principal de las torturas, tráfico de personas y aliada de Cuba, Rusia y China”, sostuvo. “Creemos que esta transición debe avanzar”, reiteró.

La ganadora del premio Nobel de Paz también indicó que de ser necesario volverían a competir en elecciones libres ganarían por un amplio margen.

o

Venezuela va a ser un gran aliado de los Estados Unidos para convertir a Venezuela de un centro criminal a un centro de oportunidades para toda la región”, declaró.

“Ganamos una elección por gran margen y, si vamos a unas elecciones libres, vamos a ganar por más del 90%, sin duda”, resaltó.

Temas relacionados:

Cae Maduro en Venezuela

María Corina Machado

Delcy Rodríguez

Régimen de Maduro

Donald Trump

Premio Nobel de la Paz

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

El dictador Nicolás Maduro: de bailar sobre la sangre de sus víctimas a cojear rumbo al banquillo de los acusados en una corte de Nueva York

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Delcy le vendió el alma a Trump": Antonio De la Cruz sobre transición tras captura de Maduro en Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

¿Qué pistas da Trump sobre futuro de Venezuela tras captura de Maduro con revelación de personas que estarán "a cargo" del país?

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Siguen siendo rehenes, solo que ahora el régimen quiere simular una normalidad que no existe": analistas cuestionan excarcelaciones del régimen de Maduro en plena Navidad

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

“Sin la intervención de El Salvador y el presidente Nayib Bukele no habría sido posible”: exdiputada española sobre la operación que dio con la captura de Maduro

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Cuáles serían las exigencias que le haría Estados Unidos a Delcy Rodríguez tras juramentar como presidente del régimen?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Se debe ser exigente con aquellos que tanto daño han hecho al pueblo venezolano”: Iván Espinosa de los Monteros

Ver más

Videos

Ver más
Nicolás Maduro
Cae Maduro en Venezuela

Nicolás Maduro se declara "no culpable" ante un tribunal de Nueva York

Nicolás Maduro en Nueva York
Cae Maduro en Venezuela

Vestidos con ropa de reo trasladan a Nicolás Maduro y Cilia Flores a enfrentar su primer audiencia judicial este lunes

Cilia Flores y Nicolás Maduro (AFP)
Cae Maduro en Venezuela

Maduro y Cilia Flores ya tienen abogados: el dictador será representado por el reconocido jurista que defendió a Julian Assange

Gustavo Petro/ Rafael Nieto - Fotos AFP/ Nicolás Maduro - Foto EFE
Cae Maduro en Venezuela

"Así como se llevaron a Maduro en pocos segundos, también podrían hacerlo con Petro": Rafael Nieto sobre advertencias de Trump contra el presidente colombiano

Maduro y su esposa son trasladados a tribunal en Manhattan - Foto EFE
Juicio contra Maduro

Magíster en inteligencia estratégica explica detalles del juicio de Nicolás Maduro y su captura

Más de Actualidad

Ver más
Nayib Bukele | Foto EFE
Nayib Bukele

Bukele sella con país de Latinoamérica una "alianza" contra la criminalidad y llama a que más naciones se unan

Gustavo Petro y Nicolás Maduro - EFE
La Noche

¿La arremetida de Petro y Maduro contra José Antonio Kast en Chile demuestra su miedo frente a la presión de Estados Unidos sobre Venezuela?

Diosdado Cabello
Cae el régimen de Maduro

Con casco y chalecos de seguridad, apareció Diosdado Cabello llamando a la calma en Venezuela

Opinión

Ver más
Arturo McFields Cae Maduro en Venezuela

Delcy Rodríguez y los peligros de un Madurismo sin Maduro

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El atrio de los gentiles

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Héctor Schamis

Anatomía de la complicidad

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Shakira - Foto captura IG: @alesso_305
Shakira

¿Las devolvió? Difunden momento en el que Shakira le quitó unas orejas de loba a uno de los asistentes en su último concierto de 2025

Barack Obama | Foto EFE
Barack Obama

Estos son los colombianos que Barack Obama incluyó entre sus favoritos de 2025

Audiencia de Nicolás Maduro en Nueva York - Foto: EFE/ Dibujo: Jane Rosenberg
Cae Maduro en Venezuela

"No creo que haya una condena suave ni la posibilidad de salir en libertad": abogado experto en extradición sobre captura y proceso contra Maduro en EE. UU.

Día de las Velitas en Colombia - Foto referencia: Canva
Navidad

Día de las Velitas: ¿Qué es y por qué se celebra en Colombia como una tradición navideña?

Nasry Asfura, presidente electo de Honduras - Foto: EFE
Honduras

Consejo Nacional Electoral proclama a Nasry Asfura como nuevo presidente de Honduras tras reconteo de votos

Patrick Mahomes | Foto: AFP
NFL

La dura lesión que sufrió la estrella de la NFL Patrick Mahomes en la derrota de los Kansas City Chiefs: “No sé por qué tuvo que pasar esto”

Nayib Bukele | Foto EFE
Nayib Bukele

Bukele sella con país de Latinoamérica una "alianza" contra la criminalidad y llama a que más naciones se unan

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre