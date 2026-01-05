"Delcy Rodríguez es la arquitecta principal de las torturas y es muy rechazada por los venezolanos": María Corina Machado pide "avanzar” en una transición democrática en Venezuela

María Corina Machado, líder de la democracia de Venezuela y ganadora del Premio Nobel de Paz, brindó este lunes una entrevista para el canal Fox News en el que se refirió a la transición democrática en su país tras la captura de Nicolás Maduro.

La líder democrática aseguró que le dedicó el premio Nobel de Paz al presidente Donald Trump “porque sería imposible lograr lo que él logró el sábado”.

“Le ha probado al mundo lo que quiere decir y estará en la historia de cómo derrotó una tiranía”, agregó.

En ese sentido, señaló que le gustaría decirle a Trump que el Nobel de Paz, “que es para los venezolanos también es para él y que sus esfuerzos han sido muy importantes para la democracia”.

A su vez, indicó que su plan es volver a Venezuela “tan pronto como sea posible”. “Es donde soy más útil para nuestra causa”, reiteró.

Machado también se refirió a Delcy Rodríguez y la intención del gobierno estadounidense de llevar a cabo una transición cerca de ella.

“Delcy Rodríguez es muy rechazada por el pueblo venezolano, es la arquitecta principal de las torturas, tráfico de personas y aliada de Cuba, Rusia y China”, sostuvo. “Creemos que esta transición debe avanzar”, reiteró.

La ganadora del premio Nobel de Paz también indicó que de ser necesario volverían a competir en elecciones libres ganarían por un amplio margen.

“Venezuela va a ser un gran aliado de los Estados Unidos para convertir a Venezuela de un centro criminal a un centro de oportunidades para toda la región”, declaró.

“Ganamos una elección por gran margen y, si vamos a unas elecciones libres, vamos a ganar por más del 90%, sin duda”, resaltó.