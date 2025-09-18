NTN24
Jueves, 18 de septiembre de 2025
Colombia

Alcalde Carlos Galán confirma financiamiento de 5,7 billones de pesos para terminar el Metro de Bogotá y promete la llegada de más trenes este año

septiembre 18, 2025
Por: Redacción NTN24
Metro de Bogotá - Foto por Alcaldía Mayor de Bogotá
Los recursos ya están aprobados y serán desembolsados antes de enero de 2026, según confirmó el alcalde de la ciudad.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, confirmó este miércoles un acuerdo de financiación con el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en Washington, Estados Unidos, para continuar con la segunda fase de la Línea 1 del Metro de Bogotá, Colombia.

Dicho acuerdo establece el desembolso de 1.485 millones de dólares, equivalentes a cerca de 5,7 billones de pesos, que permitirán concluir las obras de las estaciones y el viaducto de 23,9 kilómetros de extensión.

Según Galán, los recursos ya están aprobados y serán desembolsados antes de enero de 2026.

“Nos reunimos con directivos del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para concretar lo que es la financiación de la segunda fase de la Línea 1 del Metro de Bogotá, esa línea que va muy bien, ustedes la han visto, que tiene un 62 % de avance. Que ya llegó el primer tren, que van a llegar tres trenes más este año y todos los trenes de aquí a octubre del año entrante", expresó.

Durante la reunión se abordaron los compromisos de financiación de la Línea 2 del Metro de Bogotá, que conecta la calle 72 en Chapinero y Barrios Unidos con Engativá y Suba.

“De cómo va el proceso de licitación, despejar dudas, dar toda la información para que se puedan concretar también los créditos que permitan avanzar en esa Línea 2 del Metro para que Bogotá por fin tenga un Sistema Metro, de varias líneas", indicó el alcalde.

El proyecto, cuya construcción comenzó en octubre de 2020, constará en total de 5 líneas, según el Plan de Ordenamiento Territorial, POT.

En total serán 30 trenes, cada uno con seis vagones, y con capacidad total para 1.800 pasajeros. La Línea 1 del metro entrará en funcionamiento en el año 2028, según el cronograma.

La segunda línea se encuentra en licitación y se espera que se adjudique para noviembre de este año.

En un video compartido por el alcalde de la ciudad se observa la primera estación que llevaría por nombre "Avenida Guayacanes" y que estaría conectada desde la localidad de Bosa.

Más adelante se puede apreciar la segunda estación por donde actualmente está ubicado el Portal Américas de Transmilenio.

En el siguiente corte del clip, la toma se ubica sobre la Avenida Primero de Mayo en el sector del Hospital de Kennedy, donde está en construcción la cuarta estación.

La siguiente estación que se puede apreciar es el número 6 ubicada cerca de la Avenida Boyacá y al centro comercial Plaza de las Américas.

Luego se muestra el sector de la estación "Sena NQS", en el límite de las localidades de Puente Aranda y Antonio Nariño al sur de la capital, seguido por el viaducto ‘Calle 8 Sur’.

La última toma que registró la cámara aérea desde lo que parece ser un dron, es la del sector del Centro Internacional. Allí estaría ubicada la que sería la estación 12 que limitaría las localidades de Los Mártires y Santa Fe.

