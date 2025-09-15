Así se preparó la porción más grande de arroz del mundo que acaba de batir un récord Guinness: usaron una olla de seis metros

Este lunes, la organización Guinness World Records entregó un reconocimiento a la chef nigeriana Hilda Baci, quien elaboró la porción de arroz Jollof más grande del mundo, el viernes pasado en Lagos (Nigeria).

A través de su cuenta de X, la cocinera celebró el reconocimiento tras cocinar una porción de 8,780 kg, equivalente a 19,356 lb y 9 oz. “Lo hemos vuelto a hacer”, escribió Baci.

De acuerdo con los registros, en el año 2023 la chef había establecido una marca de cocina

maratónica con un tiempo de 93 horas y 11 minutos, que luego fue superado por el chef irlandés Alan Fisher.

La enorme porción de arroz fue elaborada en una olla de seis metros (20 pies) de ancho, donde se vertieron alrededor de cinco toneladas de arroz basmati, 600 kilos de cebolla y 750 kilos de aceite de cocina, marinado en salsa de tomate.

El reconocimiento se convirtió en el regalo adelantado de cumpleaños de Hilda Baci, quien este fin de semana cumple sus 30 años de edad.

El arroz Jollof es una preparación popular en África occidental que lleva dicho cereal cocido a fuego lento en salsa de tomate, acompañado de carne o pescado, aunque existen varias versiones en todo el continente.

Se dice que la receta tiene sus raíces en el antiguo imperio Wolof, que se extendía desde lo que hoy es Senegal hasta Mauritania y Gambia.

Para el siglo XIV, la región era famosa por su cultivo de arroz, por lo que los lugareños preparaban un plato elaborado a base de arroz con pescado, mariscos y verduras, que era conocido como thieboudienne.

Ante la migración del pueblo wolof a través de África occidental, la tradición culinaria se extendió y hoy en día se conoce una gran rivalidad entre Nigeria y Ghana, que pelean la mejor receta.

No obstante, en 2021 fue una variante senegalesa la que se ganó un lugar en la Lista del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO.