Martes, 20 de enero de 2026
Tenista

Reconocida tenista sorprendió al mundo con su extravagante look en su partido en el Abierto de Australia

enero 20, 2026
Por: Diana Pérez
Naomi Osaka | Foto: EFE
La exnúmero uno del mundo y campeona de Melbourne en 2019 y 2021 se impuso ante Ruzic con 6-3, 3-6 y 6-4.

La tenista japonesa Naomi Osaka se volvió noticia en el mundo tras protagonizar un insólito momento en la previa a su enfrentamiento contra la croata Antonia Ruzic en el Abierto de Australia.

Osaka sorprendió a todos en la previa entrando con un extravagante y elegante vestido azul con líneas aguamarinas, sobrero blanco con velo y una sombrilla.

La jugadora, de 28 años, apareció en la pista del Rod Laver Arena plegó su sombrilla y dejó el sombrero y el velo cuidadosamente a un lado.

Osaka es conocida por sus atuendos cargados de estilo, elegancia y extravagancia cuando llega a la pista antes de algún encuentro.

Para el encuentro, la cuatro veces ganadora de un Gran Slam lució una equipación habitual de tenis.

Naomi explicó que el look que lució antes del encuentro contra la croata lo diseño ella: "La idea es de una medusa".

En redes sociales varios usuarios han alabado y criticado su vestimenta en la previa del encuentro con Ruzic.

"Un poco demasiado", "La niña hace todo lo posible para evitar jugar al tenis", "Bueno...no se ve esto muy a menudo", "Ella es tan molesta", "Debería centrarse en el tenis", "¡Interesante!", "Naomi Osaka se toma muy en serio la moda", son algunos de los comentarios.

Ahora, la japonesa se enfrentará en segunda ronda a la rumana Sorana Cirstea, actualmente la número 41 en el ranking WTA.

