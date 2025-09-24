NTN24
Donald Trump

Alcalde de Londres tildó a Donald Trump de “racista e islamófobo” por ciertos comentarios en la Asamblea General de la ONU

septiembre 24, 2025
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Alcalde de Londres, Sadiq Khan | Foto: AFP
El presidente estadounidense ya ha atacado en numerosas ocasiones a Sadiq Khan, hijo de inmigrantes pakistaníes, que en 2024 renovó su mandato como alcalde.

Este miércoles, el alcalde de Londres, Sadiq Khan, tildó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de “racista, sexista, misógino e islamófobo” por sus comentarios durante la Asamblea General de Naciones Unidas.

Durante su intervención en la Asamblea de la ONU, el mandatario de la unión americana afirmó que el alcalde de Londres pretende implementar la ley islámica.

“Como eligen ser políticamente correctos, no hacen absolutamente nada al respecto. Y debo decir que miro Londres, donde tiene un alcalde terrible, terrible... Ha cambiado mucho, mucho. Ahora quieren adoptar la ley de la Sharía”, afirmó Trump.

Ante las declaraciones del líder republicano, Khan no dudo en responder tildándolo de “racista, sexista, misógino e islamófobo”.

"Creo que el presidente Trump ha demostrado ser racista, sexista, misógino e islamófobo", reaccionó en la cadena británica Sky News, Sadiq Khan, quien en 2016 se convirtió en el primer musulmán en gobernar una gran capital occidental.

o

Khan también defendió a Londres, afirmando que es una "ciudad liberal, multicultural, progresista y próspera".

Por su parte, el ministro británico Pat McFadden defendió a Sadiq y detalló que tanto el alcalde de Londres como el presidente de Estados Unidos han tenido “un desacuerdo durante algunos años”.

Además, rechazó las afirmaciones del republicano sobre que en Londres se impondría la ley Sharia.

Donald Trump ya ha atacado en numerosas ocasiones a Sadiq Khan, hijo de inmigrantes pakistaníes, que en 2024 renovó en la alcaldía de Londres para un tercer mandato.

Durante una visita a Escocia en julio, el presidente estadounidense dijo que el alcalde de Londres "hacía un trabajo terrible".

La semana pasada, Trump realizó una visita de Estado en Reino Unido pero no fue a Londres.

Se reunió con el rey Carlos IIII en Windsor, al oeste de la capital, y con el primer ministro Keir Starmer en Chequers, una residencia campestre a 70 km de Londres.

