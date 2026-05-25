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Lunes, 25 de mayo de 2026
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NTN24 conoció el informe de la Policía de España que sirvió para imputar al expresidente Rodríguez Zapatero, quien está fuertemente vinculado al régimen de Venezuela

mayo 25, 2026
Por: Redacción NTN24
El expresidente del Gobierno de España está citado a comparecer la próxima semana en calidad de investigado.

NTN24 tuvo acceso exclusivo a la investigación de la Policía Nacional de España contra el expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero, quien está fuertemente vinculado al régimen chavista en Venezuela.

El documento, de 186 páginas, concluye que Rodríguez Zapatero obtuvo remuneraciones aparentemente irregulares por su intermediación ante el Gobierno de Pedro Sánchez para que la aerolínea hispanovenzolana Plus Ultra recibiera un rescate de 53 millones de euros con dineros públicos, algo que ocurrió en 2021.

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Por el Caso, el expresidente del Gobierno de España está citado a comparecer la próxima semana, en calidad de investigado, por blanqueo de capitales ante el juez de la Audiencia Nacional.

La Unidad de Delitos Económicos y Financieros de la Policía de España basa sus conclusiones en chats privados, extracciones completas de teléfonos móviles, contratos y documentos donde los implicados hablan de pagos y sobornos.

Conversaciones de WhatsApp muestran al venezolano Rodolfo Reyes, principal accionista de Plus Ultra, cómo el empresario instó a sus socios a buscar la influencia de Zapatero para acceder a ayudas públicas.

Asimismo, se menciona a la hoy encargada del régimen chavista, Decly Rodríguez, quien asumió las riendas de la dictadura tras la captura de Nicolás Maduro a comienzos de enero.

Precisamente, en uno de los mensajes, el socio Julio Martínez Sola admite estar dispuesto a pagar por las gestiones del expresidente.

La investigación revela que Zapatero contaba con una supuesta estructura financiera que le permitía recibir comisiones.

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Los directivos de Plus Ultra mencionan en sus conversaciones que "el entorno del expresidente había montado una boutique financiera" para canalizar pagos. En un intercambio, Reyes pregunta: "¿La boutique financiera te habló de costos?", a lo que Roberto Rosselli responde: "Todavía no".

Ante todo eso, el Consejo de Ministros aprobó el 9 de marzo de 2021 el rescate de 53 millones de euros a Plus Ultra tras la intervención del expresidente, según el informe.

Dicho rescate fue defendido por el Gobierno de Pedro Sánchez y otros afines bajo el argumento de que se trataba de una "compañía relevante, estratégica, por el nicho de mercado que ocupa".

"Hemos cumplido con la legalidad, que somos escrupulosos con el uso de los recursos públicos", afirmó Sánchez.

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