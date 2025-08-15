NTN24
Viernes, 15 de agosto de 2025
Viernes, 15 de agosto de 2025
Gobierno de Donald Trump

Gobierno Trump revoca políticas de ciudad santuario en Washington DC y asume el control policial, pero el fiscal local denuncia abuso de poder

agosto 15, 2025
Por: David Esteban Pinzón
Programa: El Informativo
A diferencia de los 50 estados, Washington opera bajo una relación única con el Gobierno federal que limita su autonomía y garantiza al Congreso un control extraordinario sobre los asuntos locales.

El Gobierno de Donald Trump, amparado en la invocación de una emergencia de seguridad pública, decidió anular las políticas de ciudad santuario en Washington permitiendo que la policía local coopere plenamente con autoridades migratorias federales.

La fiscal general Pam Bondi emitió una directiva que revierte las políticas implementadas en 2020, en la que se ordena que los agentes del Departamento Metropolitano de Policía (MPD, por sus siglas en inglés) están obligados a informar al ICE durante controles de tráfico o brindar apoyo logístico, incluso cuando los individuos no estén bajo custodia.

o

Bondi designó además al administrador de la DEA, Terry Cole, como comisionado de policía de emergencia con autoridad plena sobre el MPD de Washington.

En respuesta a la decisión de Bondi, el fiscal de Washington, Brian Schwalb, pidió una orden de restricción temporal de la medida y solicitó a la Corte declarar que la orden ejecutiva de Trump excede su autoridad sobre el Distrito de Columbia.

Schwalb señaló que al declarar hostil la toma de control del MPD "la administración está abusando de su autoridad limitada y temporal bajo la Ley de Autonomía Local, infringiendo el derecho de autogobierno del Distrito y poniendo en riesgo la seguridad de los habitantes y visitantes de Washington", por lo que la justicia federal convocó a una audiencia en la tarde de este viernes.

A diferencia de los 50 estados, Washington opera bajo una relación única con el Gobierno federal que limita su autonomía y garantiza al Congreso un control extraordinario sobre los asuntos locales.

Desde mediados de los años 70, la Ley de Autonomía Local ha permitido a los residentes elegir un alcalde y un ayuntamiento, aunque el Congreso sigue manejando el presupuesto de la ciudad.

La capital estadounidense, caracterizada por su tendencia demócrata, enfrenta denuncias de los políticos republicanos, quienes aseguran que está sobrepasada por el crimen, plagada de personas sin techo y "mal manejada" financieramente.

Información de la Policía de Washington, sin embargo, muestra caídas significantes en el crimen violento entre 2023 y 2024, pese a que eso ocurrió tras un repunte luego de la pandemia.

La alcaldesa demócrata de Washington, Muriel Bowser, afirmó esta semana que el crimen violento estaba "en su menor nivel en 30 años".

Trump ha afirmado tajantemente que quiere sacar los campamentos de personas sin techo y a los que duermen en la intemperie "lejos de la capital".

o

Washington ocupa el puesto 15 en el listado de ciudades estadounidenses con mayor cifra de personas sin techo, de acuerdo con las estadísticas gubernamentales del año pasado.

En su plataforma Truth Social, por demás, Trump señaló esta semana que Washington está "asediada por matones y asesinos" y tiene mayores índices de criminalidad que "muchas de las ciudades más violentas de países del tercer mundo".

Temas relacionados:

Gobierno de Donald Trump

Administración Trump

Washington

Donald Trump

Fiscal

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Estamos llamados a unirnos para escoger un único candidato que represente a la oposición": la propuesta del precandidato David Luna de cara a las elecciones de 2026 en Colombia

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"La expectativa es que con esta medida terminen sacando a Maduro del poder": director del diario digital La Gran Aldea sobre despliegue militar de EE. UU.

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Gobierno Trump revoca políticas de ciudad santuario en Washington DC y asume el control policial, pero el fiscal local denuncia abuso de poder

Ver más

Desde adentro

Entrevistas
Presenta:
Andrea Bernal
Dirige:
Andrea Bernal

"Es clave establecer reglas globales más justas": Michelle Bachelet, expresidente de Chile, en Visiones del Desarrollo Sevilla 2025

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Dos candidatos centran la atención para las elecciones en Bolivia: ¿quién será el sucesor de Luis Arce?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Esta sería la lujosa mansión de Maduro en República Dominicana que fue incautada por Estados Unidos

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Cuáles son los 3 conflictos globales que representan una amenaza a la especie humana?

Ver más

Flash Fashion

Noticiero
Presenta:
Santiago Giraldo
Dirige:
Santiago Giraldo

Empresarios colombianos escribieron un libro que sirve como guía para que los viajeros conozcan restaurantes imperdibles en diferentes partes del mundo

Ver más

Videos

Ver más
Vladimir Putin y Donald Trump (AFP)
Alaska

Así será el encuentro entre Donald Trump y Vladimir Putin en Alaska

Carlos Ramón González - Foto tomada de la cuenta de X de @CarlosRamonGon
Gustavo Petro

Presidente Petro solicitará a Nicaragua la entrega de exfuncionario de su gobierno imputado por caso de corrupción que recibió ayuda de la Embajada de Colombia en Managua

Serguéi Lavrov (EFE)
Rusia

Polémica previa a la reunión Putin-Trump: canciller ruso llegó a Alaska con una sudadera de la URSS

Foto de las elecciones en Bolivia (EFE)
Elecciones en Bolivia

Dos candidatos centran la atención para las elecciones en Bolivia: ¿quién será el sucesor de Luis Arce?

Ron DeSantis - AFP
Detención

Florida anuncia un nuevo centro de detención para inmigrantes llamado 'Deportation Depot': “Queremos tramitar, preparar y luego devolver a los inmigrantes ilegales”

Más de Actualidad

Ver más
María Carolina Hoyos, hermana del senador colombiano Miguel Uribe Turbay - Foto: EFE
Miguel Uribe Turbay

"Está en fase de despertar": el alentador parte que dio María Carolina Hoyos, hermana del senador colombiano Miguel Uribe Turbay

Gustavo Petro y Nicolás Maduro - EFE
Propuesta

"Una zona gris donde grupos criminales empiezan a asumir de facto todo un control con el apoyo de un Estado": Carlos Chacón sobre zona binacional entre Colombia y Venezuela

Foto de referencia (EFE)
Turismo

"Necesitamos un Ministerio de Turismo en Colombia": Paula Cortés, presidente ejecutiva de Anato

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La democracia quiebra si sus artesanos la banalizan

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields El Salvador

Dictadura: El Salvador apuesta por “el hombre fuerte” y las instituciones débiles

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

Colombia y los fantasmas del pasado

Por: Héctor Schamis
Beatrice E. Rangel Violeta Chamorro

Violeta Chamorro: cuando los principios y la elegancia dicen adiós

Por: Beatrice E. Rangel

Más noticias

Ver más
María Carolina Hoyos, hermana del senador colombiano Miguel Uribe Turbay - Foto: EFE
Miguel Uribe Turbay

"Está en fase de despertar": el alentador parte que dio María Carolina Hoyos, hermana del senador colombiano Miguel Uribe Turbay

Gustavo Petro y Nicolás Maduro - EFE
Propuesta

"Una zona gris donde grupos criminales empiezan a asumir de facto todo un control con el apoyo de un Estado": Carlos Chacón sobre zona binacional entre Colombia y Venezuela

Colombia vs. Venezuela en la Copa América de 2021/ Octavos de final de Libertadores - Fotos EFE
Copa Libertadores

Cuestionado gesto de futbolista de La Vinotinto a jugador colombiano que un mismo partido falló dos penaltis, los dos los cometió el venezolano

Foto de referencia (EFE)
Turismo

"Necesitamos un Ministerio de Turismo en Colombia": Paula Cortés, presidente ejecutiva de Anato

Primera victoria de Santa Fe en la liga 2025-II - Foto: EFE
Liga BetPlay Dimayor

Primera victoria para el campeón en la Liga BetPlay Clausura 2025: así quedaron los resultados de la segunda fecha del campeonato

El delantero venezolano Salomón Rondón. (EFE)
Salomón Rondón

"El próximo se lo hace al Madrid": el venezolano Salomón Rondón volvió a marcar un gol con un club europeo después de más de tres años

Estadounidenses liberados del régimen venezolano - Foto X de la Embajada de EE. UU. en Venezuela @usembassyve
Presos políticos

"La administración Trump sigue apoyando la restauración de la democracia en Venezuela": Marco Rubio celebró liberación de ciudadanos estadounidenses por parte del régimen

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal

Este sábado 26 de abril se llevó a cabo el funeral del papa Francisco - Foto AFP
Muerte del papa Francisco

En imágenes: así se vivió el funeral del papa Francisco, el primer sumo pontífice latinoamericano