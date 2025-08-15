Gobierno Trump revoca políticas de ciudad santuario en Washington DC y asume el control policial, pero el fiscal local denuncia abuso de poder

El Gobierno de Donald Trump, amparado en la invocación de una emergencia de seguridad pública, decidió anular las políticas de ciudad santuario en Washington permitiendo que la policía local coopere plenamente con autoridades migratorias federales.

La fiscal general Pam Bondi emitió una directiva que revierte las políticas implementadas en 2020, en la que se ordena que los agentes del Departamento Metropolitano de Policía (MPD, por sus siglas en inglés) están obligados a informar al ICE durante controles de tráfico o brindar apoyo logístico, incluso cuando los individuos no estén bajo custodia.

VEA TAMBIÉN Así será el encuentro entre Donald Trump y Vladimir Putin en Alaska o

Bondi designó además al administrador de la DEA, Terry Cole, como comisionado de policía de emergencia con autoridad plena sobre el MPD de Washington.

En respuesta a la decisión de Bondi, el fiscal de Washington, Brian Schwalb, pidió una orden de restricción temporal de la medida y solicitó a la Corte declarar que la orden ejecutiva de Trump excede su autoridad sobre el Distrito de Columbia.

Schwalb señaló que al declarar hostil la toma de control del MPD "la administración está abusando de su autoridad limitada y temporal bajo la Ley de Autonomía Local, infringiendo el derecho de autogobierno del Distrito y poniendo en riesgo la seguridad de los habitantes y visitantes de Washington", por lo que la justicia federal convocó a una audiencia en la tarde de este viernes.

A diferencia de los 50 estados, Washington opera bajo una relación única con el Gobierno federal que limita su autonomía y garantiza al Congreso un control extraordinario sobre los asuntos locales.

Desde mediados de los años 70, la Ley de Autonomía Local ha permitido a los residentes elegir un alcalde y un ayuntamiento, aunque el Congreso sigue manejando el presupuesto de la ciudad.

La capital estadounidense, caracterizada por su tendencia demócrata, enfrenta denuncias de los políticos republicanos, quienes aseguran que está sobrepasada por el crimen, plagada de personas sin techo y "mal manejada" financieramente.

Información de la Policía de Washington, sin embargo, muestra caídas significantes en el crimen violento entre 2023 y 2024, pese a que eso ocurrió tras un repunte luego de la pandemia.

La alcaldesa demócrata de Washington, Muriel Bowser, afirmó esta semana que el crimen violento estaba "en su menor nivel en 30 años".

Trump ha afirmado tajantemente que quiere sacar los campamentos de personas sin techo y a los que duermen en la intemperie "lejos de la capital".

VEA TAMBIÉN ¿Jugada política o verdadera inseguridad? Expertos analizan el despliegue de la Guardia Nacional en Washington ordenado por Trump o

Washington ocupa el puesto 15 en el listado de ciudades estadounidenses con mayor cifra de personas sin techo, de acuerdo con las estadísticas gubernamentales del año pasado.

En su plataforma Truth Social, por demás, Trump señaló esta semana que Washington está "asediada por matones y asesinos" y tiene mayores índices de criminalidad que "muchas de las ciudades más violentas de países del tercer mundo".