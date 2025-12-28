Alerta en España por lluvias torrenciales: al menos tres desaparecidos y ríos desbordados

Tres personas están desaparecidas debido a las inundaciones provocadas por las lluvias torrenciales caídas durante la noche en el sur de España, informó el domingo la Guardia Civil, que pidió a la población "extremar las precauciones".

España es uno de los países europeos más afectados por el cambio climático, con episodios de olas de calor más prolongadas en verano y lluvias torrenciales provocadas por el aumento de los gases de efecto invernadero generados por la actividad humana.

El país sigue profundamente marcado por las grandes inundaciones de octubre de 2024, que causaron más de 230 muertos, principalmente en la región de Valencia, en el este.

Este domingo, varios videos publicados en redes sociales mostraban calles inundadas durante la noche en varios pueblos del sur de España.

"Mantenemos activos los dispositivos de búsqueda de 3 personas desaparecidas tras las intensas lluvias", dos cerca de Málaga y la tercera no muy lejos de Granada, indicó por la tarde la Guardia Civil en X.

Por su parte, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) rebajó a última hora de la mañana el nivel de alerta en Andalucía de rojo a naranja, pero las fuertes lluvias se concentran ahora en la costa de la región de Valencia.

"Lluvias torrenciales en el litoral sur de Valencia. Pueden producirse inundaciones y crecidas repentinas en cauces", alertó Aemet en X. Esta alerta roja está vigente, "en principio, hasta las 19H59" (18H59 GMT) el domingo.

La región de Murcia, al sur de la de Valencia, también se vio afectada por las fuertes lluvias del domingo.

Las catastróficas inundaciones que afectaron principalmente a Valencia en octubre de 2024 provocaron la ira de los damnificados, que criticaron la gestión de la alerta y los servicios de emergencia, en un contexto de polémica entre el Gobierno central de izquierdas y las autoridades regionales de derechas sobre las competencias de unos y otros en estos ámbitos.

Más de un año después de la tragedia, la investigación sobre la respuesta de las autoridades regionales ese día sigue siendo un tema muy seguido por los medios de comunicación españoles.