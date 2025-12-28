NTN24
Domingo, 28 de diciembre de 2025
Estados Unidos

Tormenta invernal complica viajes de fin de año en Estados Unidos: más de 9.000 vuelos fueron cancelados o retrasados

diciembre 28, 2025
Por: Redacción NTN24
Tormenta invernal Estados Unidos - Foto de referencia de EFE
Tormenta invernal Estados Unidos - Foto de referencia de EFE
Los aeropuertos que resultaron más afectados fueron los de Nueva York (John F. Kennedy, LaGuardia y Newark) y el de Boston, todos en el noreste de Estados Unidos.

Más de 9.000 vuelos en Estados Unidos fueron cancelados o retrasados debido a las tormentas invernales que afectan varias regiones del país en plena temporada festiva de fin de año.

Los aeropuertos que resultaron más afectados fueron los de Nueva York (John F. Kennedy, LaGuardia y Newark) y el de Boston, todos en el noreste de Estados Unidos.

En Nueva York cayo alrededor de 10 centímetros de nieve, dentro del rango esperado (10-20 centímetros entre viernes y sábado), pero en partes de Long Island hubo más, entre 17,7 y 19 centímetros.

Un segundo sistema invernal amenaza ahora al Medio Oeste, después de que la primera tormenta de la temporada causara atascos y afectara el tráfico aéreo en el noreste de Estados Unidos, en uno de los períodos de mayor desplazamiento del año, según el Servicio Nacional de Meteorología (NWS).

La entidad advierte que la tormenta será más intensa este domingo y se moverá hacia los Grandes Lagos el lunes, trayendo peligros invernales como ventisca y más de 30 cm de nieve en el Alto Medio Oeste y los Grandes Lagos.

El alcalde de Nueva York, Eric Adams, anunció una advertencia de tormenta invernal y que se desplegaron equipos municipales para limpiar las carreteras.

"Todos los neoyorquinos deben prepararse: eviten conducir si es posible y reserven más tiempo para el transporte público", dijo Adams.

También se emitieron alertas meteorológicas para los estados de Pensilvania, Nueva Jersey y Connecticut, así como para partes de Míchigan, Massachusetts y Rhode Island.

Mientras tanto, California, en la costa oeste de Estados Unidos, sufrió fuertes lluvias esta semana, pero el NWS pronostica que las lluvias empezarán a ceder el fin de semana.

El fuerte temporal y las inundaciones asociadas obligaron a cerrar el aeropuerto de Santa Bárbara, al noroeste de Los Ángeles, pero para la mañana del viernes, después de que las cuadrillas pasaran toda la noche retirando agua de las pistas, las autoridades anunciaron que había reabierto.

Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Los venezolanos somos una nación liberal

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Navidad con 2,156 presos políticos en tiranías de Venezuela, Cuba y Nicaragua

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

