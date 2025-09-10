Alerta máxima en Europa: Polonia y la OTAN derriban drones rusos que ingresaron al país y denuncian "provocación a gran escala"

Este miércoles, Polonia y sus aliados denunciaron una "provocación sin precedentes" tras la incursión de drones rusos en el espacio aéreo del país, que obligó a movilizar las defensas antiaéreas de la OTAN.

Ni los drones, disparados durante un ataque ruso a Ucrania, ni su derribo por las fuerzas polacas y de la OTAN causaron víctimas, precisó el primer ministro de Polonia, Donald Tusk.

Las autoridades de Polonia, país miembro de la UE y la OTAN y apoyo clave de Ucrania desde el inicio de la invasión rusa en 2022, dijeron haber identificado en su espacio aéreo más de diez "objetos hostiles".

"Se identificaron 19 violaciones" del espacio aéreo, y "actualmente hemos confirmado que tres drones fueron abatidos", precisó Tusk ante el Parlamento, matizando que el balance es provisional.

"Numerosos drones entraron en el espacio aéreo polaco durante la noche y se encontraron con las defensas aéreas polacas y de la OTAN", señaló la portavoz de la Alianza Atlántica, Allison Hart, en X.

Asimismo, el Ejército polaco dio las gracias a la aviación de Países Bajos, otro país integrante de la OTAN, por su "apoyo". El gobierno neerlandés confirmó haber participado con aviones F-35 en el derribo de los drones rusos en Polonia.

Varsovia pidió además a la OTAN activar el artículo 4 del tratado fundador de la Alianza, que establece que los países miembros se consultarán cuando, a juicio de cualquiera de ellos, "la integridad territorial, la independencia política o la seguridad de cualquiera de las Partes fuese amenazada".

Tras el suceso, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, dijo que lo ocurrido en Polonia fue "deliberado".

Bielorrusia dijo también haber abatido este miércoles en su territorio varios drones que "habían perdido su trayectoria", pero no precisó si venían de Rusia o de Ucrania.

Tras el suceso, el Kremlin se negó a comentar sobre la incursión de las aeronaves no tripuladas y las denuncias de "provocación sin precedentes".

"Preferimos no comentar, no está dentro de nuestra competencia, es prerrogativa del ministerio de Defensa", dijo el portavoz Dmitri Peskov.