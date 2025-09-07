NTN24
Domingo, 07 de septiembre de 2025
Estados Unidos

Trump impondría nuevas sanciones a Rusia tras bombardeo aéreo contra Ucrania

septiembre 7, 2025
Por: Redacción NTN24
Donald Trump - Foto AFP
Donald Trump - Foto AFP
El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, afirmó que Washington está dispuesto a "aumentar la presión" sobre Rusia para forzar a Moscú a sentarse a negociar la paz en Ucrania.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el domingo estar dispuesto a imponer nuevas sanciones a Moscú, horas después de que Rusia lanzara su mayor bombardeo aéreo contra Ucrania.

A las afueras de la Casa Blanca, el mandatario respondió "Sí, lo estoy" cuando se le preguntó si estaba listo para aplicar más sanciones contra Rusia, sin dar más detalles.

Posteriormente, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, afirmó el domingo que Washington está dispuesto a "aumentar la presión" sobre Rusia para forzar a Moscú a sentarse a negociar la paz en Ucrania, pero enfatizó que Europa también debe actuar.

Bessent dijo esto después de que Rusia lanzara en la madrugada su mayor ofensiva aérea contra Ucrania desde que invadió ese país hace más de tres años, a pesar de los esfuerzos del presidente estadounidense Donald Trump por detener los combates.

o

En declaraciones a la cadena NBC, Bessent afirmó que Trump y su vicepresidente, JD Vance, mantuvieron una "llamada muy productiva" con la jefa de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el viernes, y que él también había conversado con la líder de la UE.

"Estamos hablando de lo que ambos, la UE y Estados Unidos, podemos hacer juntos. Y estamos dispuestos a aumentar la presión sobre Rusia", dijo Bessent.

"Pero necesitamos que nuestros socios europeos nos sigan", añadió.

Trump ha amenazado con penalizar a los países que compran petróleo ruso, para cortar así una fuente clave de financiación para la guerra iniciada por el mandatario ruso Vladimir Putin. Pero hasta ahora solo India se vio afectada por las llamadas sanciones secundarias.

"Si Estados Unidos y la UE logran imponer más sanciones y aranceles secundarios a los países que compran petróleo ruso, la economía rusa se derrumbará. Y eso obligará al presidente Putin a sentarse a la mesa de negociaciones", aseguró Bessent.

