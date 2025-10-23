NTN24
Jueves, 23 de octubre de 2025
Aeropuertos

Alertan sobre posible caos en aeropuertos de Estados Unidos por el cierre del Gobierno: "Estamos entrando en una temporada de vacaciones"

octubre 23, 2025
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Aeropuertos de Estados Unidos - EFE
El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, se pronunció en una rueda de prensa ante la crítica situación.

Este jueves, un grupo de legisladores republicanos alertó sobre un posible caos en los aeropuertos de Estados Unidos por el extendido cierre del Gobierno que podría dilatarse hasta noviembre.

Y es que el cierre parcial de los servicios no esenciales ya entró en su cuarta semana, por lo que los legisladores afín al presidente Donald Trump y la oposición demócrata se enfrentan a la presión para poner fin al estancamiento.

En el sector aeroportuario, más de 60.000 controladores de tráfico aéreo, así como responsables de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA), están trabajando sin sueldo desde que se anunció el cierre.

Ante eso, el Gobierno estadounidense alertó que el aumento del ausentismo de empleadores en estas áreas podría significar un caos a la hora de registrarse en las terminales aéreas.

Durante una rueda de prensa, el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, indicó que el caos podría ser inminente ante la temporada de vacaciones que se acerca, entre otros eventos en el país.

"Estamos entrando en una temporada de vacaciones, y estamos en medio de la temporada alta de fútbol americano. Este es el momento de mayor actividad de viajes en Estados Unidos", dijo.

El presidente Trump ya se enfrentó al cierre administrativo más largo de la historia de Estados Unidos durante su primer mandato en 2019, el cual duró 35 días.

Para ese entonces, el ausentismo de miles de trabajadores de aeropuertos que se declararon enfermos en lugar de ir a trabajar sin sueldo conllevó al entonces mandatario a poner fin al cierre.

De acuerdo con un reporte del presidente de la Cámara de Representantes, en tiempo normales el 5% de los retrasos de vuelos son resultado de escasez de personal, pero esto se ha incrementado en un 50%.

"Cuanto más dure el cierre, y a medida que menos controladores de tráfico aéreo se presenten a trabajar, la seguridad del pueblo estadounidense se verá aún más en peligro", advirtió.

En la Cámara de Representantes, los republicanos aprobaron una resolución legislativa para mantener el gasto presupuestario hasta finales de noviembre, aunque necesitan de cinco votos demócratas en el Senado para ratificarlo.

Por su parte, los demócratas presentaron una versión alternativa que suspende el aspecto sanitario de las reformas aprobadas a mitad de año por la mayoría republicana.

