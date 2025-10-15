NTN24
Miércoles, 15 de octubre de 2025
Estados Unidos

Polémica en aeropuertos de EE. UU.: rechazan mensaje político de Kristi Noem sobre el cierre del gobierno

octubre 15, 2025
Por: Redacción NTN24
Las terminales aéreas se niegan a difundir el mensaje de la secretaria de Seguridad que culpaba a los demócratas por el cierre del gobierno, argumentando que su contenido viola las normas de neutralidad política.

Los aeropuertos de Miami y Fort Lauderdale se sumaron a una creciente lista de terminales aéreas en Estados Unidos que han rechazado emitir un video institucional de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, por su contenido político.

En el mensaje, Noem afirmaba que “la principal prioridad de la TSA es asegurarnos de que usted tenga la experiencia más agradable y eficiente posible en el aeropuerto”, pero añadió que “los demócratas se niegan a financiar al gobierno federal, y debido a esto muchas de nuestras operaciones se ven afectadas”.

Estas declaraciones generaron polémica al culpar directamente a la oposición por el cierre parcial del gobierno federal, que ya completa más de dos semanas.

Ante las críticas, Greg Chin, director de comunicaciones del Departamento de Aviación de Miami-Dade, aclaró que el aeropuerto continuará reproduciendo únicamente el video informativo oficial sobre el Real ID, documento informativo para viajeros aéreos en Estados Unidos.

“El aeropuerto de Miami seguirá reproduciendo el video informativo existente de la administración de seguridad en el transporte real ID”, afirmó.

Otros aeropuertos en el país han adoptado la misma posición, argumentando que difundir el mensaje de Noem violaría las normas de neutralidad y comunicación gubernamental que deben regir en los espacios públicos y dependencias federales.

Mientras tanto, el cierre del gobierno estadounidense que ya alcanza los 15 días comienza a impactar las operaciones aeroportuarias, con demoras, reducción de personal y limitaciones en los servicios de control de seguridad.

