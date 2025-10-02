NTN24
Casi 40 presuntos integrantes del Tren de Aragua capturados en megaoperativo al sur de Chicago

octubre 2, 2025
Por: Redacción NTN24
Operativo policial EE.UU. / Foto: AFP
Aunque las autoridades no publicaron las identidades de los detenidos, destacaron que la acción busca combatir células criminales que operan en zonas urbanas de territorio estadounidense.

Un operativo conjunto del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el FBI, la Patrulla Fronteriza (CBP), la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) y otras agencias, logró la detención de 37 personas en condición de migración ilegal en el sur de Chicago, presuntamente integrantes del grupo criminal el Tren de Aragua.

o

La operación se ejecutó el pasado 30 de septiembre, específicamente en un complejo de apartamentos ubicado en South Shore Drive.

Según el comunicado oficial del DHS, varios de los detenidos están vinculados a la presunta comisión de delitos de narcotráfico, tráfico de armas y otras actividades ilegales.

La denominada "Operation Midway Blitz" se llevó a cabo con un complejo despliegue que aseguró el perímetro con francotiradores y helicópteros Black Hawk.

Aunque las autoridades no publicaron las identidades de los detenidos, destacaron que la acción busca combatir células criminales que operan en zonas urbanas de territorio estadounidense.

Washington nombró en febrero a seis cárteles mexicanos, a la banda venezolana Tren de Aragua y a la pandilla MS-13 Mara Salvatrucha como organizaciones terroristas.

o

La designación como organizaciones terroristas es un paso sustancial que permite a Estados Unidos operar con más margen de represión fuera del país, de acuerdo a sus propias leyes.

