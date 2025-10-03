NTN24
Viernes, 03 de octubre de 2025
Viernes, 03 de octubre de 2025
El Tren de Aragua

Autoridades de Colombia y Estados Unidos capturaron a alias "Caracas", presunto "principal articulador logístico y financiero" del Tren de Aragua

octubre 3, 2025
Por: Redacción NTN24
Captura de alias Caracas - Policía y Fiscalía de Colombia
Captura de alias Caracas - Policía y Fiscalía de Colombia
El sujeto fue aprehendido en cumplimiento de una notificación roja de Interpol y es acusado de ser uno de los cabecillas de ‘Los Caracas’.

Las autoridades de Colombia reportaron la captura de José Antonio Márquez Morales, presunto integrante del ‘Tren de Aragua’, quien es acusado de ser el "principal articulador logístico y financiero" de la banda criminal transnacional venezolana.

Según informó la Fiscalía, la captura de Márquez Morales se llevó a cabo en Valledupar (Cesar), gracias a una operación en conjunto entre el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), la Policía Nacional y la Unidad de Búsqueda de Fugitivos del Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos (U.S. Marshals).

o

El sujeto fue aprehendido en cumplimiento de una notificación roja de Interpol y es acusado de ser uno de los cabecillas de ‘Los Caracas’, una estructura armada del Tren de Aragua y el principal articulador logístico y financiero de esta organización en la frontera colombovenezolana.

Alias ‘Caracas’ es requerido por Venezuela para que responda por cargos relacionados con terrorismo, asociación para delinquir, tráfico de armas y homicidio calificado.

“¡Cae cabecilla del brazo armado del Tren de Aragua! En Valledupar (Cesar), la Policía Colombia, en coordinación con la Fiscalía, autoridades del Reino Unido y US Marshals hizo efectiva la notificación roja de Interpol contra José Antonio Márquez Morales, alias ‘Caracas’, cabecilla de un brazo armado de la organización criminal transnacional ‘Tren de Aragua”, puntualizó la Policía en un comunicado en X.

o

Según la autoridad policial colombiana, el capturado “fue designado por alias ‘Niño Guerrero’ para liderar acciones terroristas con explosivos, homicidios, tráfico de armas de fuego y “control territorial” en la frontera entre Colombia y Venezuela.

Los registros de la Policía Nacional colombiana indican que en lo corrido de 2025 se han llevado a cabo alrededor de 50 capturas contra integrantes del ‘Tren de Aragua’.

La captura de alias Caracas ocurre en momentos en los que se reportó la captura de casi 40 presuntos integrantes del Tren de Aragua, quienes fueron detenidos en un megaoperativo al sur de Chicago, Estados Unidos.

La operación se ejecutó el pasado 30 de septiembre, específicamente en un complejo de apartamentos ubicado en South Shore Drive.

Temas relacionados:

El Tren de Aragua

Captura

Delincuencia

Colombia

Terroristas

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Honoris causa a la dictadura: Maduro se otorga “doctorado” mientras enciende la Navidad desde el Helicoide, símbolo de tortura

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Estados Unidos "se está preparando para algo que podría ocurrir": exagente del FBI sobre despliegue contra carteles de la droga y entrenamientos en el Caribe

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Experto explica las implicaciones del aviso de Trump de un "conflicto armado formal" contra los carteles de droga

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Expertos analizan motivaciones de los jóvenes de la Generación Z por manifestarse contra el sistema

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Acto de fuegos artificiales en el Helicoide es una demostración del Régimen de Maduro de "sadismo, crueldad y burla macabra"

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Segundo día de cierre del Gobierno de EE. UU.: el presidente Trump anunció "miles" de despedidos

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"A Evo Morales le conviene un triunfo de Rodrigo Paz": Orlando Avendaño sobre elecciones en Bolivia

Ver más

Videos

Ver más
Foto de referencia
Régimen de Maduro

Honoris causa a la dictadura: Maduro se otorga “doctorado” mientras enciende la Navidad desde el Helicoide, símbolo de tortura

Donald Trump, presidente de EE. UU. (AFP)
Gobierno de Estados Unidos

Experto explica las implicaciones del aviso de Trump de un "conflicto armado formal" contra los carteles de droga

Foto X: @USMC
Despliegue militar de Estados Unidos

Estados Unidos "se está preparando para algo que podría ocurrir": exagente del FBI sobre despliegue contra carteles de la droga y entrenamientos en el Caribe

El Helicoide | Foto x:@hcapriles
El Helicoide

"Afuera había risas mientras adentro hay personas que están viviendo un infierno": hija de preso político sobre acto de fuegos artificiales en el Helicoide

Capitolio de Washington DC (AFP)
Gobierno de Estados Unidos

Segundo día de cierre del Gobierno de EE. UU.: el presidente Trump anunció "miles" de despedidos

Más de Actualidad

Ver más
Gustavo Petro, presidente de Colombia (EFE)
Gustavo Petro

"Petro parecía un activista en lugar de un mandatario": Juan Falkonerth sobre polémico discurso público del presidente en Nueva York

Francisco Barbosa, exfiscal de Colombia / FOTO: EFE
Colombia

“La principal razón es que el gobierno Petro se alió con los criminales”: Exfiscal Francisco Barbosa sobre la posible descertificación de Colombia en la lucha antidroga

Astronauta y mujer mayor en línea - Fotos de referencia Canva
Estafa

"Un amor más allá de la Luna": ⁠supuesto astronauta estafa a una mujer solicitándole miles de dólares para evitar una inminente y ficticia crisis espacial

Opinión

Ver más
Arturo McFields Asamblea General de la ONU

Histórica Asamblea de la ONU sin los dictadores de Cuba, Nicaragua y Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El mundo es un genocidio

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Gustavo Petro, presidente de Colombia (EFE)
Gustavo Petro

"Petro parecía un activista en lugar de un mandatario": Juan Falkonerth sobre polémico discurso público del presidente en Nueva York

Francisco Barbosa, exfiscal de Colombia / FOTO: EFE
Colombia

“La principal razón es que el gobierno Petro se alió con los criminales”: Exfiscal Francisco Barbosa sobre la posible descertificación de Colombia en la lucha antidroga

Eclipse parcial de Sol y oposición de Saturno, los eventos astronómicos de la semana - Fotos NASA
Eclipse de Sol

Este domingo habrá eclipse de Sol y oposición de Saturno: fecha, horarios y detalles de estas dos alineaciones astronómicas

José Morinho y Richard Ríos | Foto: EFE
José Mourinho

José Mourinho mostró su respaldo al Richard Ríos ante las duras críticas que recibe en Portugal por su rendimiento: “veo razones para protegerlo al máximo”

VAR - Fotos de referencia: EFE
VAR

Así funciona el ‘VAR a pedido’, la nueva incorporación arbitral de la FIFA para el Mundial Sub-20 de Chile

Selección de Venezuela en Eliminatorias Sudamericanas ante Argentina - Foto: EFE
La Vinotinto

"No saben jugar fútbol, sino al béisbol": reconocido periodista mexicano arremete contra La Vinotinto de cara al crucial juego de Eliminatorias ante Colombia

Maduro y Correa
Despliegue militar

Maduro acusa a la gobernadora de Puerto Rico de sumarse al plan militar "contra Venezuela"

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda