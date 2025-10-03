Autoridades de Colombia y Estados Unidos capturaron a alias "Caracas", presunto "principal articulador logístico y financiero" del Tren de Aragua

Las autoridades de Colombia reportaron la captura de José Antonio Márquez Morales, presunto integrante del ‘Tren de Aragua’, quien es acusado de ser el "principal articulador logístico y financiero" de la banda criminal transnacional venezolana.

Según informó la Fiscalía, la captura de Márquez Morales se llevó a cabo en Valledupar (Cesar), gracias a una operación en conjunto entre el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), la Policía Nacional y la Unidad de Búsqueda de Fugitivos del Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos (U.S. Marshals).

El sujeto fue aprehendido en cumplimiento de una notificación roja de Interpol y es acusado de ser uno de los cabecillas de ‘Los Caracas’, una estructura armada del Tren de Aragua y el principal articulador logístico y financiero de esta organización en la frontera colombovenezolana.

Alias ‘Caracas’ es requerido por Venezuela para que responda por cargos relacionados con terrorismo, asociación para delinquir, tráfico de armas y homicidio calificado.

“¡Cae cabecilla del brazo armado del Tren de Aragua! En Valledupar (Cesar), la Policía Colombia, en coordinación con la Fiscalía, autoridades del Reino Unido y US Marshals hizo efectiva la notificación roja de Interpol contra José Antonio Márquez Morales, alias ‘Caracas’, cabecilla de un brazo armado de la organización criminal transnacional ‘Tren de Aragua”, puntualizó la Policía en un comunicado en X.

Según la autoridad policial colombiana, el capturado “fue designado por alias ‘Niño Guerrero’ para liderar acciones terroristas con explosivos, homicidios, tráfico de armas de fuego y “control territorial” en la frontera entre Colombia y Venezuela.

Los registros de la Policía Nacional colombiana indican que en lo corrido de 2025 se han llevado a cabo alrededor de 50 capturas contra integrantes del ‘Tren de Aragua’.

La captura de alias Caracas ocurre en momentos en los que se reportó la captura de casi 40 presuntos integrantes del Tren de Aragua, quienes fueron detenidos en un megaoperativo al sur de Chicago, Estados Unidos.

La operación se ejecutó el pasado 30 de septiembre, específicamente en un complejo de apartamentos ubicado en South Shore Drive.