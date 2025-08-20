Amnistía Internacional acusó a la administración Trump de violar derechos humanos al usar IA para vigilar a migrantes y estudiantes extranjeros

Este miércoles se conoció que el movimiento global Amnistía Internacional acusó al gobierno de Estados Unidos de violar derechos humanos al usar inteligencia artificial (IA) para vigilar a migrantes y estudiantes extranjeros.

De acuerdo con Amnistía, la administración Trump usa IA para vigilar a los migrantes y estudiantes extranjeros opuestos a la campaña militar israelí en la Franja de Gaza.

Desde su regreso a la Casa Blanca en enero, el presidente Donald Trump libra una vasta ofensiva antimigratoria.

También lanzó una cruzada en contra de las universidades en cuyos campus se manifestaron movimientos propalestinos en protesta de la guerra en Gaza, que Trump equipara con muestras de antisemitismo.

Ante esta situación, Erika Guevara-Rosas, directora de Investigación de Amnistía Internacional, explicó en un comunicado que: “Es profundamente preocupante que el gobierno estadounidense implemente tecnologías intrusivas asistidas por IA como parte de un programa de deportaciones masivas y la represión de la expresión propalestina”.

Además de que el uso de estas herramientas solo “conduce a numerosas violaciones de derechos humanos”.

Amnistía Internacional aseveró que las herramientas de inteligencia artificial usadas por el gobierno estadounidense son Babel Street y Palantir.

Estas herramientas, especializadas en el análisis de datos a gran escala y en tiempo real, tienen varios contratos con el gobierno estadounidense, en especial en defensa e inteligencia.

Su software, Babel X e Immigration OS, respectivamente cuenta con capacidades automatizadas que permiten “el monitoreo, la vigilancia y la evaluación de manera masiva y constante”, señaló Amnistía.

Según la oenegé, con sede en Londres, estas tecnologías se utilizan para atacar a estudiantes extranjeros, refugiados y solicitantes de asilo “a una escala sin precedentes”.

“Esto deriva en detenciones ilegales y deportaciones masivas, creando un clima de miedo”, insistió Guevara-Rosas.

La administración Trump lleva adelante redadas antimigratorias en todo Estados Unidos, en donde el número de personas detenidas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) alcanzó su punto máximo en junio, con más de 60.000 inmigrantes indocumentados arrestados.

Para rastrear a los migrantes, las autoridades utilizan herramientas desarrolladas por Palantir, una empresa conocida por tener entre sus clientes a ICE y al ejército israelí.

Su tecnología de vigilancia Immigration OS "automatiza un proceso ya de por sí muy falible y opaco", según Amnistía Internacional.

En el marco de la campaña contra las universidades, el gobierno de Trump ordenó suspender la tramitación de visados para escrutar las redes sociales de los solicitantes de admisión.

"Babel X permitiría a la IA escanear rápidamente las redes sociales en busca de contenido relacionado con el 'terrorismo'", dijo Amnistía Internacional.

Pero advirtió que esas tecnologías presentan "márgenes de error significativos" y "suelen ser discriminatorias y sesgadas" y "pueden llevar a que el contenido pro-Palestina se presente falsamente como antisemita".