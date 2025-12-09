Expectativa mundial por posible presencia de María Corina Machado en Oslo para recibir personalmente el Premio Nobel de Paz 2025

La capital noruega se prepara para la entrega del Premio Nobel de Paz 2025 a la líder opositora venezolana María Corina Machado, en una ceremonia prevista para este miércoles 10 de diciembre que ha congregado a familiares, mandatarios internacionales y dirigentes políticos en apoyo a la causa democrática venezolana.

Corina Parisca, madre de la galardonada, ya se encuentra en Oslo junto a su nieta Ana Corina Sosa Machado y su otra hija Clara Machado. "Sí, todos los días les rezo el rosario a Papá Diego, a la Virgen, a ambos juntos, porque llegamos a María Corina mañana. Y si no la tenemos mañana, es la voluntad de Dios", expresó Parisca ante la prensa, reflejando la expectativa sobre la presencia de la Premio Nobel debido a su situación en Venezuela.

VEA TAMBIÉN Instituto del Nobel anunció que se pospuso la conferencia de prensa con María Corina Machado en Oslo o

Entre los mandatarios confirmados se encuentran Javier Milei de Argentina, José Raúl Mulino de Panamá, Santiago Peña de Paraguay y Daniel Noboa de Ecuador.

El presidente panameño destacó su país como custodio de las actas originales de las elecciones presidenciales venezolanas de 2024, que certifican la victoria de Edmundo González.

"Bueno, cuidar las actas por lo pronto, hasta que se restablezca el gobierno legítimo en el mundo", afirmó Mulino tras compartir con la familia Machado Parisca.

También asistirán la congresista republicana María Elvira Salazar y la diputada del Partido Popular Español Cayetana Álvarez de Toledo. Ricardo, hijo de María Corina Machado, confirmó brevemente su llegada a Oslo ante la prensa esta mañana, mostrándose "muy emocionado y muy orgulloso".

La agenda de celebraciones incluye la marcha de las Antorchas el miércoles, organizada por la Alianza Noruega por la Justicia Venezolana, que recorrerá desde el Centro Nobel de Paz hasta el Grand Hotel, donde tradicionalmente el galardonado saluda desde el balcón de la Suite Nobel. Este evento fue asumido por la Alianza tras la cancelación de la ceremonia anual del Consejo Noruego de Paz.

El acto central de entrega del galardón estará precedido por un evento organizado por Save the Children y contará con la presencia de la familia real noruega y autoridades nacionales.

VEA TAMBIÉN “El premio Nobel de Paz de María Corina Machado se ha convertido en un golpe letal a la dictadura de Maduro”: dirigente político venezolano o

Según el Instituto Nobel, Machado habría confirmado su asistencia y pronunciará un discurso. La ceremonia incluirá un espectáculo musical a cargo de los artistas venezolanos Gabriela Montero y Danny Ocean.

Desde Madrid, un "vuelo por la paz y la libertad" trasladó a Oslo al presidente legítimo de Venezuela, Edmundo González, junto a su esposa, su equipo de trabajo y dirigentes políticos venezolanos exiliados como Antonio Ledezma.

El vuelo, documentado exclusivamente por medios de prensa, transportó además a dirigentes políticos españoles que han apoyado la causa democrática venezolana.

La agenda finalizará el jueves con visitas institucionales y la apertura de la exhibición anual en el Centro Nobel de Paz, cerrando así una jornada histórica para el exilio venezolano y sus aliados internacionales.