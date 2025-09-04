Amnistía Internacional pide que se investigue destrucción de embarcación en el Caribe: "Hay serias dudas sobre la legalidad"

"Estados Unidos debe demostrar, en cada ataque, que solo se empleó fuerza letal intencional cuando fue estrictamente inevitable para proteger la vida", señaló este jueves Daphne Eviatar, directora de Seguridad con Derechos Humanos de Amnistía Internacional, en referencia a la intercepción y neutralización de una embarcación presuntamente cargada con droga proveniente de Venezuela.

Según las autoridades estadounidenses en el ataque murieron 11 personas, situación que encendió las alarmas de AI , debido a que podría tratarse de una clara violación del derecho a la vida conforme al derecho internacional de los derechos humanos.

"Las circunstancias del incidente plantean serias dudas sobre la legalidad, la rendición de cuentas y el respeto del derecho internacional de los derechos humanos", agregó Eviatar.

El comunicado de la organización de derechos humanos pide una investigación exhaustiva del caso, que sea independiente y transparente.

"El Gobierno de los Estados Unidos debe comprometerse a respetar el derecho internacional en todas sus operaciones, incluidas aquellas que impliquen el uso de la fuerza militar en contextos de aplicación de la ley, como parece ser el caso aquí".

La marina estadounidense despachó ocho buques, siete en el mar Caribe y uno en el océano Pacífico, que, según afirma, participan en la lucha contra el narcotráfico. Mientras Nicolás Maduro ha denunciado su presencia como una amenaza para su país.

La operación coincide con el aumento de la recompensa por información o captura de Maduro, al considerarlo líder del llamado Cartel de los Soles, recientemente declarado como grupo terrorista por Washington.