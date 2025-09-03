"Tenemos grabaciones de ellos hablando": Trump revela que existe evidencia de los ocupantes de la lancha atacada en el Caribe que los vincula con el tráfico de drogas hacia EE. UU.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que existen grabaciones de los once ocupantes de la lancha atacada en aguas del Caribe, que los vinculan con el tráfico de drogas hacia Norteamérica.

Durante una conferencia de prensa en la Oficina Oval de la Casa Blanca, donde recibió al presidente polaco Karol Nawrocki, Trump se refirió al ataque del martes 2 de septiembre cerca a Venezuela, en el marco del despliegue naval contra los carteles de la droga, incluido el Cartel de los Soles.

“En la embarcación había una cantidad grandísima de drogas, tenemos grabaciones de ellos hablando, había cantidades grandes de drogas entrando a nuestro país para matar a mucha gente y todo el mundo lo entiende completamente, de hecho se ve, se ven las bolsas de droga por todo el barco y fueron golpeados obviamente, no lo volverán a hacer y creo que muchas otras personas no lo volverán a hacer, cuando vean este video van a decir, no hagamos esto, tenemos que proteger a nuestro país y vamos a hacerlo”, aseguró Trump en Washington D.C.

El presidente republicano anunció el martes la muerte de once llamados "narcoterroristas" en un ataque naval a una pequeña lancha rápida proveniente de Venezuela, afirmando que eran parte de la banda transnacional venezolana Tren de Aragua.

Durante su declaración de este martes en la Casa Blanca, Trump aseguró que el régimen de “Venezuela ha sido un actor muy negativo” que ha “enviado criminales” a Estados Unidos.

“Como saben han estado enviando millones de personas a nuestro país, muchos del Tren de Aragua, una de las peores pandillas, algunas de las peores personas del mundo en términos de crimen, de pandillas (...) tuvimos algunos en Washington D.C., nos ocupamos de ellos muy rápidamente, pero ya no están aquí. Pero Venezuela ha sido muy mala, tanto en drogas y enviando a algunos de los peores criminales del mundo a nuestro país, vaciaron sus cárceles, no lo saben, pero vaciaron sus prisiones en Venezuela y las vaciaron hacia los Estados Unidos y es parte del problema que tenemos. Los estamos sacando, los estamos sacando rápidamente, pero ha causado un tremendo problema”, agregó.

La operación estadounidense en el Caribe incluye el despliegue de buques de la Marina cerca de las aguas territoriales de Venezuela y comenzó luego de la orden del presidente Trump de combatir los cárteles de la droga latinoamericanos con capacidades militares.

Asimismo, después de que el Cartel de los Soles fuera declarado organización terrorista y la recompensa por la captura de Maduro fuera aumentada a 50 millones de dólares, acusándolo de ser el cabecilla de dicha organización.