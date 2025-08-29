El secretario de Estado Marco Rubio visitó el Comando Sur de EE. UU. donde se coordina el despliegue naval en el Caribe

Este viernes 29 de agosto, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, visitó la sede Comando Sur (SOUTHCOM), en Doral, Florida, antes de su cuarto viaje como jefe de la diplomacia estadounidense a países del hemisferio.

Durante su visita, Rubio se reunió con el comandante del Comando Sur, el almirante de la Armada Alvin Holsey, así como con otros líderes para hablar sobre la seguridad en América Latina y el Caribe, y sobre las prioridades de Estados Unidos en la región.

VEA TAMBIÉN "El tema de Venezuela es central en la agenda de Marco Rubio”: analista internacional sobre visita del secretario de Estado de los Estados Unidos a México o

“Tuvimos el honor de recibir hoy al secretario Rubio en la sede del SOUTHCOM”, escribió el comando en una publicación en X, donde se observa al jefe de la diplomacia estadounidense cuando es recibido por el almirante Holsey en la sede de la institución.

De acuerdo con información proporcionada por el Departamento de Estado, el funcionario viajará a México y Ecuador del 2 al 4 de septiembre “para impulsar las prioridades clave de Estados Unidos”, que incluyen “acciones rápidas y decisivas para desmantelar los cárteles, detener el tráfico de fentanilo, poner fin a la inmigración ilegal, reducir el déficit comercial, promover la prosperidad económica y contrarrestar a los actores malignos extracontinentales”.

Antes de emprender su viaje a dichos países, Rubio decidió arribar al Comando Sur, donde se coordina el despliegue naval de Estados Unidos en el Caribe para combatir a carteles de la droga, incluido el denominado Cartel de los Soles presuntamente liderado por Nicolás Maduro en Venezuela.

VEA TAMBIÉN Marco Rubio anunció creación de coalición internacional con países de Sudamérica para combatir el narcotráfico tras despliegue militar cerca de mar de Venezuela o

Cabe mencionar que el Comando Sur es uno de los once comandos del Departamento de Defensa del país norteamericano.

El grupo se encarga de planificar operaciones militares y coordinar la cooperación en defensa y seguridad en Centroamérica, Sudamérica y el Caribe y tiene bajo su responsabilidad a países como Venezuela, Colombia, Brasil, Argentina, Perú, Chile, Cuba, Haití, República Dominicana y Centroamérica completa.

Entre las funciones principales del comando se encuentra la cooperación en seguridad, es decir, el entrenamiento y apoyo a ejércitos aliados, así como intercambios militares y la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado.