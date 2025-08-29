NTN24
Viernes, 29 de agosto de 2025
Viernes, 29 de agosto de 2025
Comando Sur

El secretario de Estado Marco Rubio visitó el Comando Sur de EE. UU. donde se coordina el despliegue naval en el Caribe

agosto 29, 2025
Por: Redacción NTN24
El jefe de la diplomacia estadounidense se reunió con el comandante del Comando Sur, el almirante Alvin Holsey, así como con otros líderes para “hablar sobre la seguridad en América Latina y el Caribe”.

Este viernes 29 de agosto, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, visitó la sede Comando Sur (SOUTHCOM), en Doral, Florida, antes de su cuarto viaje como jefe de la diplomacia estadounidense a países del hemisferio.

Durante su visita, Rubio se reunió con el comandante del Comando Sur, el almirante de la Armada Alvin Holsey, así como con otros líderes para hablar sobre la seguridad en América Latina y el Caribe, y sobre las prioridades de Estados Unidos en la región.

o

“Tuvimos el honor de recibir hoy al secretario Rubio en la sede del SOUTHCOM”, escribió el comando en una publicación en X, donde se observa al jefe de la diplomacia estadounidense cuando es recibido por el almirante Holsey en la sede de la institución.

De acuerdo con información proporcionada por el Departamento de Estado, el funcionario viajará a México y Ecuador del 2 al 4 de septiembre “para impulsar las prioridades clave de Estados Unidos”, que incluyen “acciones rápidas y decisivas para desmantelar los cárteles, detener el tráfico de fentanilo, poner fin a la inmigración ilegal, reducir el déficit comercial, promover la prosperidad económica y contrarrestar a los actores malignos extracontinentales”.

Antes de emprender su viaje a dichos países, Rubio decidió arribar al Comando Sur, donde se coordina el despliegue naval de Estados Unidos en el Caribe para combatir a carteles de la droga, incluido el denominado Cartel de los Soles presuntamente liderado por Nicolás Maduro en Venezuela.

o

Cabe mencionar que el Comando Sur es uno de los once comandos del Departamento de Defensa del país norteamericano.

El grupo se encarga de planificar operaciones militares y coordinar la cooperación en defensa y seguridad en Centroamérica, Sudamérica y el Caribe y tiene bajo su responsabilidad a países como Venezuela, Colombia, Brasil, Argentina, Perú, Chile, Cuba, Haití, República Dominicana y Centroamérica completa.

Entre las funciones principales del comando se encuentra la cooperación en seguridad, es decir, el entrenamiento y apoyo a ejércitos aliados, así como intercambios militares y la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado.

Temas relacionados:

Comando Sur

Estados Unidos

Marco Rubio

Narcotráfico

Cárteles

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Qué es el Cartel de los Soles, grupo liderado por el régimen de Maduro que fue designado como terrorista por Estados Unidos

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Esposa del preso político venezolano Biagio Pilieri en NTN24: "Se cumple un año sin abrazos, sin visitas, un año de silencio y aislamiento"

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

“Petro teme a una eventual caída de Maduro”: analistas sobre los recientes comentarios del presidente de Colombia en relación al despliegue militar estadounidense

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Cuando Petro defiende a Maduro, se está defendiendo también él": analista político tras negación de la existencia del Cartel de los Soles por parte del presidente colombiano

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Antes de viajar a América Latina, Marco Rubio visitará el Comando Sur de EE. UU., donde se coordina el despliegue militar en el Caribe

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
José María del Pino - Alejandro Rincón - Ruth del Salto - Alessandra Martín - Angie Gutiérrez

Analistas explican impacto en el gobierno de Trump de orden judicial que exige el cierre del centro de detención Alligator Alcatraz

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“La caída de Maduro será una victoria para toda la civilización occidental”: Emmanuel Rincón

Ver más

Videos

Ver más
Congresista estadounidense Carlos Gimenez
La Noche

"Los días de Maduro están contados": congresista Carlos Gimenez asegura que el presidente Trump tiene todas las opciones abiertas frente a amenaza del régimen de Venezuela

Diego Molano, exministro de Defensa de Colombia- Foto EFE
Colombia

"25 mil soldados colombianos escoltando al Cartel de los Soles es la jugada geopolítica más temeraria y estúpida de la historia": exministro de Defensa de Colombia sobre militarización de zona en frontera con Venezuela

Biagio Pilieri, exdiputado de Venezuela – Foto: EFE
Dictadura

Esposa del preso político venezolano Biagio Pilieri en NTN24: "Se cumple un año sin abrazos, sin visitas, un año de silencio y aislamiento"

Claudia Sheinbaum, presidente de México y Marco Rubio, secretario de Estado de los Estados Unidos a México - Foto EFE
México

"El tema de Venezuela es central en la agenda de Marco Rubio”: analista internacional sobre visita del secretario de Estado de los Estados Unidos a México

Adriana Cruz, deportista colombiana de jiu-jitsu - Foto captura: Nuestra Tele Internacional
Deportistas de Lujo

Con varios reconocimientos a nivel internacional: ella es Adriana Cruz, una deportista que en el mundo del jiu-jitsu ha dejado el nombre Colombia en lo más alto

Más de Actualidad

Ver más
Militares de Estados Unidos - Foto de referencia de EFE
Estados Unidos

Reportan tiroteo en base militar en Estados Unidos: al menos cinco soldados resultaron heridos

Presos políticos - AFP
Presos políticos

Imponen restricciones más duras a los 83 presos políticos aislados El Helicoide

Nancy Camararo
Presos políticos

El caso de una abuela de 61 años desaparecida por organizar en su comunidad la campaña de Edmundo González Urrutia

Opinión

Ver más
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy
Asdrúbal Aguiar Donald Trump

El inquilino de la Casa Blanca

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Régimen de Maduro

Una bala de plata para Maduro

Por: Héctor Schamis
Arturo McFields Elecciones en Bolivia

Sepultados 20 años de socialismo criminal en Bolivia y muy pronto 25 de tiranía Chavista en Venezuela

Por: Arturo McFields

Más noticias

Ver más
Militares de Estados Unidos - Foto de referencia de EFE
Estados Unidos

Reportan tiroteo en base militar en Estados Unidos: al menos cinco soldados resultaron heridos

Presos políticos - AFP
Presos políticos

Imponen restricciones más duras a los 83 presos políticos aislados El Helicoide

Diego Molano, exministro de Defensa de Colombia / FOTO: EFE
Colombia

“No podemos permitir que por la inseguridad se aplacen las elecciones”: Diego Molano, exministro de Defensa

Nancy Camararo
Presos políticos

El caso de una abuela de 61 años desaparecida por organizar en su comunidad la campaña de Edmundo González Urrutia

Bandera de Estados Unidos y la Luna - Foto AFP
Luna

El país que se le adelantó a la NASA y realizó prueba clave con su nave para llegar a la luna antes de 2030

Familias de presos políticos en Venezuela piden por la libertad de sus allegados - Foto: EFE
Presos

"Venimos advirtiendo de un desbordamiento de la represión; acá se persigue prácticamente a todo el mundo": coordinador jurídico de Provea sobre presos políticos en Venezuela

Gustavo Petro, presidente de Colombia - Dina Boluarte, presidente de Perú - Foto EFE
Perú

Gobierno de Perú rechaza declaraciones del presidente Petro sobre supuesta apropiación de un territorio colombiano

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal

Este sábado 26 de abril se llevó a cabo el funeral del papa Francisco - Foto AFP
Muerte del papa Francisco

En imágenes: así se vivió el funeral del papa Francisco, el primer sumo pontífice latinoamericano