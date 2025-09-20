NTN24
Sábado, 20 de septiembre de 2025
Despliegue militar

Apareció en la toma militar de Caracas el general Suárez tras rumores de que había desertado: "Venceremos"

septiembre 20, 2025
Por: Redacción NTN24
Este sábado finalizan los ejercicios que ordenó Maduro como respuesta al despliegue ordenado por Trump en el Caribe.

Un día después de que circularan versiones sobre la supuesta deserción del general Pedro Rafael Suárez Caballero, alto funcionario de la Aviación Militar Bolivariana, el ministro de Defensa del régimen Vladimir Padrino López apareció públicamente junto a él en un video difundido por medios oficiales.

"Aquí está, un tremendo general, muy disciplinado, muy preparado", afirmó Padrino López durante la grabación en Fuerte Touna, en la que ambos aparecen uniformados.

El ministro acusó a "sectores desestabilizadores" de participar en una "guerra cognitiva" contra la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

"En las redes lo están dando por desertor... es el jueguito contra la FANB, las instituciones. Aquí está vivito y coleando", dijo Padrino, quien al terminar le preguntó cómo estaba la moral, a lo que respondió: "En alto... Venceremos".

Varios medios habían informado sobre la aparente deserción del general, en momentos en que Estados Unidos presiona para que entreguen a Nicolás Maduro, por quien ofrece una recompensa de 50 millones de dólares.

Las fuentes aseguraron que el General había salido de Venezuela en momentos de máxima tensión debido a los ejercicios estadounidenses en el Caribe para acabar con el Cartel de los Soles, liderado por militares, y al mismo tiempo la imposición de Maduro a los uniformados y seguidores de defender su régimen.

Maduro tiene desplegado hasta este sábado su arsenal militar en un intento de mostrar su capacidad de defensa.

En estas horas las miradas están puestas en el círculo cercano de Maduro pero en especial en quienes controlan las armas, es decir, los militares de la Fuerza Armada venezolana.

