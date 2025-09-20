"No vamos a parar hasta que aniquilemos al Cartel de los Soles": congresista Carlos A. Giménez tras nuevo ataque a narcolancha en el Caribe

El congresista republicano Carlos A. Giménez reaccionó al nuevo ataque de Estados Unidos contra una narcolancha en aguas del Caribe en el marco del despliegue militar para combatir los carteles de la droga, incluido el Cartel de los Soles atribuido a Nicolás Maduro.

Giménez aseguró mediante un mensaje en su cuenta de X que el presidente Donald Trump “es un líder de acciones” luego de que el mandatario confirmara “un ataque cinético letal contra un buque afiliado a una Organización Terrorista Designada” que “traficaba narcóticos ilícitos y transitaba por una ruta conocida por el narcotráfico”.

VEA TAMBIÉN "Sácalos ahora mismo o el precio que pagues será incalculable": dura advertencia del presidente Trump al régimen de Maduro en Venezuela o

“No vamos a parar hasta que aniquilemos al Cartel de los Soles. Hasta el final”, añadió el congresista.

El viernes, Trump anunció el nuevo ataque en el que murieron tres presuntos narcoterroristas que iban a bordo del buque que se movilizaba en aguas internacionales. Según el mandatario republicano, “ningún miembro de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos resultó herido en este ataque”.

En otra publicación en sus redes sociales, el congresista Giménez compartió un gráfico sobre el despliegue naval y aseguró que Puerto Rico “es un centro estratégico en la lucha contra los narcotraficantes criminales en el Caribe”.

“Estamos muy orgullosos de los hombres y mujeres valientes y profundamente patriotas de Puerto Rico que sirven en las fuerzas armadas de Estados Unidos”, comentó.

De acuerdo con un informe presentado por la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, son tres las embarcaciones las que han sido destruidas en aguas internacionales del Caribe.

La funcionaria de la administración Trump reveló que estos operativos han dejado un saldo total de 17 presuntos narcoterroristas muertos.