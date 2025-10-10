"Aplastar a los cárteles, detener el veneno y mantener la seguridad de EE.UU."; la nueva estrategia del Departamento de Guerra contra el narcotráfico

El secretario de guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, confirmó este viernes que el Departamento de Guerra está estableciendo una nueva Fuerza de Tarea Conjunta antinarcóticos en el área de responsabilidad del Comando Sur, encargada de supervisar las actividades militares estadounidenses en Caribe.

“Por orden del Presidente, el Departamento de Guerra está estableciendo una nueva Fuerza de Tarea Conjunta antinarcóticos en el área de responsabilidad del Comando Sur para aplastar a los cárteles, detener el veneno y mantener la seguridad de Estados Unidos. El mensaje es claro: si trafican drogas hacia nuestras costas, los detendremos en seco”, indicaron.

Hace unos días, Hegseth ofreció un discurso alentador para las fuerzas armadas del país en el que anima a las tropas a la luchar contra los enemigos.

“Si nuestros enemigos deciden desafiarnos insensatamente, serán aplastados por la violencia, la precisión y la ferocidad del Departamento de Guerra. En otras palabras, a nuestros enemigos, FAFO”, aseveró Hegseth.

"A partir de ahora, la única misión del recién restaurado Departamento de Guerra es esta: Luchar. Prepararse para la guerra y prepararse para ganar", añadió.

Además, declaró que las fuerzas armadas de Estados Unidos deben ser reformadas para acabar con "décadas de decadencia", al hablar ante cientos de generales y almirantes en Quantico, Virginia.

El despliegue militar, que comenzó hace un mes con el ataque a la primera narcolancha, cuenta actualmente con ocho embarcaciones en la región del Caribe.

Entre estas se encuentran los destructores USS Iwo Jima, Lake Erie, Jason Dunham y Fort Lauderdale, así como el barco de inteligencia MV Ocean Trader, el USS Minneapolis St. Paul y el submarino Newport News.

Uno de los más recientes golpes se dio el pasado viernes cuando el gobierno de Trump anunciara la destrucción de una quinta narcolancha en aguas del Caribe.

“Cuatro narcoterroristas a bordo del buque murieron en el ataque, y ningún miembro de las fuerzas estadounidenses resultó herido”, mencionó el secretario de guerra, Pete Hegseth.