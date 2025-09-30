NTN24
¿Qué alcance tiene la advertencia de Trump sobre perseguir por tierra al narcotráfico de Venezuela?

septiembre 30, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: Club de Prensa
Los periodistas Carla Angola y Iacopo Luzi analizan el tema en Club de Prensa Washington de NTN24.

Este martes, desde la Casa Blanca, el presidente estadounidense Donald Trump confirmó que desde ahora las Fuerzas Armadas perseguirán a los carteles de la droga "que llegan por tierra" de Venezuela después de que el ejército estadounidense atacara varios barcos que, según afirmó, transportaban drogas ilícitas desde ese país.

"Ahora vigilaremos los carteles (...) vamos a vigilar muy seriamente a los cárteles que llegan por tierra", dijo.

Asimismo, el mandatario republicano manifestó además su preocupación por el peligro que ha representado el régimen venezolano "con las drogas y otras cosas" para el país norteamericano.

Este nuevo anuncio de Trump es el tema de análisis en Club de Prensa Washington DC de NTN24 con los periodistas Carla Angola y Iacopo Luzi.

