Aprende a preparar pan de garbanzo y avena: la receta saludable y crocante perfecta para desayunos, meriendas o cenas

La chef y coach de alimentación basada en plantas Piari Andolfatto propone una receta práctica, deliciosa y nutritiva que se adapta a cualquier momento del día.

Estas bolitas de garbanzo y avena son perfectas para un desayuno energético, una merienda ligera o una cena saludable, ofreciendo una alternativa llena de proteína vegetal, fibra y un toque irresistible de crocancia.

Ingredientes:

1 lata de garbanzos cocidos

150 g de avena molida

100 g de queso mozzarella

40 ml de aceite de oliva

1 cucharada de levadura

1 cucharada de fécula de maíz

1 cucharada de ajo molido

Sal al gusto

Semillas de sésamo para decorar

Preparación:

En una licuadora, mezcla los garbanzos cocidos con la levadura, el ajo (si lo deseas), la fécula de maíz, sal, aceite de oliva y un chorrito de vinagre. Licúa por aproximadamente dos minutos, hasta obtener una mezcla espesa. Pasa la mezcla a un bowl y agrega primero el queso mozzarella, luego la avena poco a poco. Amasa suavemente hasta lograr una textura homogénea. Lleva la masa al congelador durante una hora para que tome firmeza. Forma bolitas y colócalas en una bandeja con papel encerado. Espolvorea semillas de sésamo por encima para darles un toque crujiente. Hornea a 180 °C durante unos 20 minutos, revisando según tu gusto. Si las prefieres más firmes y doradas, déjalas algunos minutos adicionales.

El resultado son bocaditos dorados, suaves por dentro y crujientes por fuera, ideales para acompañar con salsas frescas, integrar en ensaladas o disfrutar solos como un snack energético.