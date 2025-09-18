Ponte al Día
Aprende a preparar pan de garbanzo y avena: la receta saludable y crocante perfecta para desayunos, meriendas o cenas
Estas bolitas horneadas combinan garbanzos, avena y un toque de queso para crear un snack ideal a cualquier hora del día.
La chef y coach de alimentación basada en plantas Piari Andolfatto propone una receta práctica, deliciosa y nutritiva que se adapta a cualquier momento del día.
Estas bolitas de garbanzo y avena son perfectas para un desayuno energético, una merienda ligera o una cena saludable, ofreciendo una alternativa llena de proteína vegetal, fibra y un toque irresistible de crocancia.
Ingredientes:
- 1 lata de garbanzos cocidos
- 150 g de avena molida
- 100 g de queso mozzarella
- 40 ml de aceite de oliva
- 1 cucharada de levadura
- 1 cucharada de fécula de maíz
- 1 cucharada de ajo molido
- Sal al gusto
- Semillas de sésamo para decorar
Preparación:
- En una licuadora, mezcla los garbanzos cocidos con la levadura, el ajo (si lo deseas), la fécula de maíz, sal, aceite de oliva y un chorrito de vinagre. Licúa por aproximadamente dos minutos, hasta obtener una mezcla espesa.
- Pasa la mezcla a un bowl y agrega primero el queso mozzarella, luego la avena poco a poco. Amasa suavemente hasta lograr una textura homogénea.
- Lleva la masa al congelador durante una hora para que tome firmeza.
- Forma bolitas y colócalas en una bandeja con papel encerado. Espolvorea semillas de sésamo por encima para darles un toque crujiente.
- Hornea a 180 °C durante unos 20 minutos, revisando según tu gusto. Si las prefieres más firmes y doradas, déjalas algunos minutos adicionales.
El resultado son bocaditos dorados, suaves por dentro y crujientes por fuera, ideales para acompañar con salsas frescas, integrar en ensaladas o disfrutar solos como un snack energético.