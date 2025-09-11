Hummus con sabor venezolano: la receta que une especias árabes y un toque tropical

En una reciente demostración culinaria, el chef venezolano Chucho Rojas presentó su irresistible “Chucho Dip Hummus”, una creación que mezcla el sabor ancestral del Oriente Medio con la calidez y los matices de su tierra natal.

“Yo vengo de una región en Venezuela, el Delta del Orinoco, en la ciudad de Tucupita, que tiene una enorme influencia de la comunidad árabe”, explica Rojas, quien encuentra en sus raíces la inspiración perfecta para reinventar este plato clásico.

Su propuesta parte del tradicional hummus, ese cremoso puré de garbanzos cocidos, pero lo eleva con ingredientes que despiertan los sentidos. Estos son los ingredientes a necesitar:

Ingredientes:

½ taza de Hummus

2 pimentones

Chalote

Perejil deshidratado

Aceite de Oliva

Canela

Queso rallado

Sal y pimienta al gusto

Limón

Preparación:

Rojas recomienda partir de un hummus ya listo, extendiéndolo en un plato a modo de lienzo. Sobre él, se distribuyen delicadas pinceladas de pimentón asado, inspirado en la tradicional salsa muhammara, para luego sumar chalotes finamente picados y, si se desea, cebolla morada para intensificar el contraste de sabores.

El toque maestro llega con el perejil deshidratado y un generoso hilo de aceite de oliva, que realza cada matiz. Una pizca de las siete especias árabes, usada con moderación, aporta profundidad sin opacar el resto de los ingredientes.

En el centro, el queso Cotija se convierte en el elemento inesperado que transforma la experiencia, fundiéndose suavemente con el resto de la mezcla.

Finalmente, ramitas de romero fresco, semillas de pimienta rosada, sal gruesa, un chorrito de limón y su ralladura coronan este plato, que puede acompañarse con una pieza de pan crujiente para disfrutar cada capa de sabor.

El resultado es un hummus con identidad venezolana, donde la herencia árabe se encuentra con los ingredientes tropicales, esta receta es ideal para sorprender en una cena, compartir en una reunión o simplemente disfrutar en un momento de puro placer gastronómico.