NTN24
Viernes, 05 de septiembre de 2025
Viernes, 05 de septiembre de 2025
Ponte al Día

Ensalada playera con sabor venezolano: receta fácil y nutritiva para la familia

septiembre 5, 2025
Por: Redacción Nuestra Tele Internacional
El chef venezolano Gabriel Muratti nos comparte esta receta ideal para días calurosos y reuniones familiares.

El consumo de ensaladas ofrece numerosos beneficios para la salud: son ricas en nutrientes, antioxidantes, vitaminas y minerales. Muchas de ellas también son una excelente fuente de proteínas e hidratación natural.

o

El chef venezolano Gabriel Muratti nos presenta una receta especial: una ensalada playera con macarela (o macarel), un pescado con alto contenido de omega-3, proteínas y otros nutrientes esenciales.

Esta ensalada no solo es saludable, sino también fácil de preparar y perfecta para compartir en familia o disfrutar en un día caluroso cerca del mar.

Ingredientes:

  • 1 taza de macarel
  • 1 taza de maíz desgranado
  • Lechuga
  • 1 taza de pasta al dente
  • Repollo
  • Zanahoria
  • Cebolla roja y blanca
  • Mostaza
  • Mayonesa
  • Aceite de oliva
  • Limón

Preparación paso a paso:

  1. Ingredientes principales: Cocina la pasta hasta que esté al dente y deja enfriar. Asegúrate de tener todos los ingredientes listos y picados antes de comenzar.
  2. Base de la ensalada: En un bowl grande, mezcla la cebolla, la macarela desmenuzada, la zanahoria rallada, el repollo y el maíz.
  3. Aderezo y sabor: Añade la mayonesa, la mostaza, el aceite de oliva, una pizca de sal, pimienta con limón y exprime un poco de jugo de limón (sin excederte para evitar que se vuelva amargo). Mezcla bien para integrar los sabores.
  4. Incorporar la pasta: Agrega la pasta cocida y mezcla nuevamente para que todo quede bien integrado. Ajusta la sal si es necesario.
  5. Emplatado: Sobre una hoja grande de lechuga, sirve una porción de la mezcla. Espolvorea con cilantro fresco picado y añade unas gotas adicionales de limón para realzar el sabor.
o

Esta receta es perfecta para familias grandes o reuniones al aire libre. Su preparación es sencilla, con ingredientes accesibles y un resultado fresco, nutritivo y lleno de sabor.

Temas relacionados:

Ponte al Día

Recetas

Comida

Gastronomía

Alimentación

Restaurante

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

“Cuando caiga esta organización criminal de Maduro habrá pruebas suficientes para incriminar a muchos del gobierno español”: Hermann Tertsch, eurodiputado del partido VOX

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Es una señal para Petro si sigue en esa línea de apoyar al Cartel de los Soles”: Antonio de la Cruz sobre advertencia de Trump de “derribar” aviones venezolanos

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

"Es enviarlos a su muerte": experto habla del sobrevuelo del régimen de Maduro al destructor y la posible reacción de Estados Unidos

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Esta visita de Marco Rubio demuestra el interés de Estados Unidos para enfrentar el narcotráfico": analistas sobre los acuerdos entre ambos países para combatir a las bandas criminales

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

¿Por qué Marco Rubio decidió visitar México y Ecuador recientemente?

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
José María del Pino - Alejandro Rincón - Ruth del Salto - Alessandra Martín - Angie Gutiérrez

¿Argentinos sin visa a Estados Unidos? Siguen las conversaciones entre los gobiernos para el Visa Waiver Program

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"Es inédito, algo no visto; ni siquiera la intervención en Panamá contó con este preámbulo": expertos sobre despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe

Ver más

Videos

Ver más
Ejercicios militares de Estados Unidos en Puerto Rico - Fotos Cortesía
Despliegue militar de Estados Unidos

Tropas de Estados Unidos desplegadas en el Caribe realizan ejercicios de entrenamiento militar en varias zonas de Puerto Rico

Manifestación venezolana - Foto EFE
Vente Venezuela

"Mi esperanza está intacta cuando pienso en mi papá y la libertad de Venezuela": hija del desaparecido Julio Velazco y hermana de Marcos, activista venezolano

USS Jason Dunham - Marina de los Estados Unidos
Despliegue militar de Estados Unidos

"Es enviarlos a su muerte": experto habla del sobrevuelo del régimen de Maduro al destructor y la posible reacción de Estados Unidos

Marco Rubio con Daniel Noboa en Ecuador. (AFP)
Marco Rubio

"Esta visita de Marco Rubio demuestra el interés de Estados Unidos para enfrentar el narcotráfico": analistas sobre los acuerdos entre ambos países para combatir a las bandas criminales

Régimen de Nicolás Maduro | Foto: EFE
Régimen de Maduro

"El régimen de Maduro se ha podido mantener porque ha estado por años dentro de la minería ilegal de oro": experta en seguridad sobre gira de Marco Rubio a Latinoamérica

Más de Entretenimiento

Ver más
Receta fácil y deliciosa | Foto Canva
Ponte al Día

Torta de zanahoria saludable con avena y proteína: ideal para el desayuno o como postre

Los Tigres del Norte
Música

Vocalista de Los Tigres del Norte sufre aparatosa caída durante un show en México

Fotogramas de 'Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba'-Foto: AFP
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba

Esta es la plataforma en que puede ver gratis 'Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba' antes del estreno de la nueva película

Opinión

Ver más
Héctor Schamis Gustavo Petro

Un gobierno divorciado de su Estado

Por: Héctor Schamis
Arturo McFields Marco Rubio

China en México, comercio desigual, fentanilo y espionaje

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Gobierno

Los carteles y el terrorismo no tienen soberanía

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Patrulla de Policía y unidades de Bomberos del condado de Miami-Dade - Foto: EFE
Incendio

Comunidad venezolana despide con una vigilia a familia aragüeña que falleció en incendio en Chile

Drones

Maduro prohíbe el vuelo de drones en Venezuela en medio de tensiones con Estados Unidos

Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania / Donald Trump, presidente de EE.UU. - Fotos: EFE
Volodímir Zelenski

Zelenski habló con Trump sobre reunión con Putin y se suma a los esfuerzos por lograr la paz: "el lunes me reuniré con el presidente Trump"

Selección de Venezuela en el partido ante Uruguay por Eliminatorias - Foto: EFE
Selección de Venezuela

Referente de La Vinotinto sufre lesión y genera preocupación de cara a la última doble jornada de Eliminatorias: "Arrancó el sufrimiento"

El candidato Rodrigo Paz, del Partido Demócrata Cristiano, saluda a simpatizantes en el cierre de su campaña presidencial-Foto: EFE
Rodrigo Paz Pereira

Él es Rodrigo Paz, el candidato presidencial que dio la sorpresa y pasó a segunda vuelta en las elecciones en Bolivia

Miguel Uribe Turbay, senador colombiano (EFE)
Miguel Uribe Turbay

Reacciones internacionales al magnicidio de Miguel Uribe Turbay: Gobierno Trump entre los primeros en pronunciarse

Posible 11 inicialista de Colombia ante Bolivia - Foto: AFP
Selección Colombia

Sin Muñoz ni Castaño: este sería el once de Colombia para enfrentar a Bolivia en fecha crucial de las Eliminatorias Sudamericanas

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal

Este sábado 26 de abril se llevó a cabo el funeral del papa Francisco - Foto AFP
Muerte del papa Francisco

En imágenes: así se vivió el funeral del papa Francisco, el primer sumo pontífice latinoamericano