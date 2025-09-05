Ensalada playera con sabor venezolano: receta fácil y nutritiva para la familia

El consumo de ensaladas ofrece numerosos beneficios para la salud: son ricas en nutrientes, antioxidantes, vitaminas y minerales. Muchas de ellas también son una excelente fuente de proteínas e hidratación natural.

El chef venezolano Gabriel Muratti nos presenta una receta especial: una ensalada playera con macarela (o macarel), un pescado con alto contenido de omega-3, proteínas y otros nutrientes esenciales.

Esta ensalada no solo es saludable, sino también fácil de preparar y perfecta para compartir en familia o disfrutar en un día caluroso cerca del mar.

Ingredientes:

1 taza de macarel

1 taza de maíz desgranado

Lechuga

1 taza de pasta al dente

Repollo

Zanahoria

Cebolla roja y blanca

Mostaza

Mayonesa

Aceite de oliva

Limón

Preparación paso a paso:

Ingredientes principales: Cocina la pasta hasta que esté al dente y deja enfriar. Asegúrate de tener todos los ingredientes listos y picados antes de comenzar. Base de la ensalada: En un bowl grande, mezcla la cebolla, la macarela desmenuzada, la zanahoria rallada, el repollo y el maíz. Aderezo y sabor: Añade la mayonesa, la mostaza, el aceite de oliva, una pizca de sal, pimienta con limón y exprime un poco de jugo de limón (sin excederte para evitar que se vuelva amargo). Mezcla bien para integrar los sabores. Incorporar la pasta: Agrega la pasta cocida y mezcla nuevamente para que todo quede bien integrado. Ajusta la sal si es necesario. Emplatado: Sobre una hoja grande de lechuga, sirve una porción de la mezcla. Espolvorea con cilantro fresco picado y añade unas gotas adicionales de limón para realzar el sabor.

VEA TAMBIÉN Así se preparan dos de las bebidas típicas más entrañables de Colombia y Venezuela: evocan la infancia de muchos o

Esta receta es perfecta para familias grandes o reuniones al aire libre. Su preparación es sencilla, con ingredientes accesibles y un resultado fresco, nutritivo y lleno de sabor.