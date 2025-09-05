Ponte al Día
Ensalada playera con sabor venezolano: receta fácil y nutritiva para la familia
El chef venezolano Gabriel Muratti nos comparte esta receta ideal para días calurosos y reuniones familiares.
El consumo de ensaladas ofrece numerosos beneficios para la salud: son ricas en nutrientes, antioxidantes, vitaminas y minerales. Muchas de ellas también son una excelente fuente de proteínas e hidratación natural.
El chef venezolano Gabriel Muratti nos presenta una receta especial: una ensalada playera con macarela (o macarel), un pescado con alto contenido de omega-3, proteínas y otros nutrientes esenciales.
Esta ensalada no solo es saludable, sino también fácil de preparar y perfecta para compartir en familia o disfrutar en un día caluroso cerca del mar.
Ingredientes:
- 1 taza de macarel
- 1 taza de maíz desgranado
- Lechuga
- 1 taza de pasta al dente
- Repollo
- Zanahoria
- Cebolla roja y blanca
- Mostaza
- Mayonesa
- Aceite de oliva
- Limón
Preparación paso a paso:
- Ingredientes principales: Cocina la pasta hasta que esté al dente y deja enfriar. Asegúrate de tener todos los ingredientes listos y picados antes de comenzar.
- Base de la ensalada: En un bowl grande, mezcla la cebolla, la macarela desmenuzada, la zanahoria rallada, el repollo y el maíz.
- Aderezo y sabor: Añade la mayonesa, la mostaza, el aceite de oliva, una pizca de sal, pimienta con limón y exprime un poco de jugo de limón (sin excederte para evitar que se vuelva amargo). Mezcla bien para integrar los sabores.
- Incorporar la pasta: Agrega la pasta cocida y mezcla nuevamente para que todo quede bien integrado. Ajusta la sal si es necesario.
- Emplatado: Sobre una hoja grande de lechuga, sirve una porción de la mezcla. Espolvorea con cilantro fresco picado y añade unas gotas adicionales de limón para realzar el sabor.
Esta receta es perfecta para familias grandes o reuniones al aire libre. Su preparación es sencilla, con ingredientes accesibles y un resultado fresco, nutritivo y lleno de sabor.