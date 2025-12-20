Estados Unidos incauta un segundo buque petrolero en aguas cercanas a Venezuela

Este sábado, de acuerdo con información de Reuters, Estados Unidos interceptó e incautó un segundo buque petrolero en aguas internacionales frente a las costas de Venezuela.

La acción se produce pocos días después de que el presidente Donald Trump anunciara un bloqueo contra todas las embarcaciones sancionadas que operen desde o hacia el país sudamericano.

De acuerdo con fuentes citadas por Reuters, mismas que solicitaron el anonimato, la operación está siendo encabezada por la Guardia Costera de Estados Unidos.

El pasado 10 de diciembre, es de recordar que el gobierno de Estados Unidos ejecutó la incautación del buque petrolero Skipper frente a las costas de Venezuela, marcando la primera operación de este tipo bajo una orden de "bloqueo total" emitida por la administración de Donald Trump.

Noticia en desarrollo.