Sábado, 20 de diciembre de 2025
Despliegue militar de Estados Unidos

Estados Unidos incauta un segundo buque petrolero en aguas cercanas a Venezuela

diciembre 20, 2025
Por: Redacción NTN24
Imágenes de referencia del portaviones estadounidense Gerald R. Ford y el petrolero Skipper, recientemente incautado por EE. UU. - (EFE / X).
La acción se produce pocos días después de que el presidente Donald Trump anunciara un bloqueo contra todas las embarcaciones sancionadas que operen desde o hacia el país sudamericano.

Este sábado, de acuerdo con información de Reuters, Estados Unidos interceptó e incautó un segundo buque petrolero en aguas internacionales frente a las costas de Venezuela.

De acuerdo con fuentes citadas por Reuters, mismas que solicitaron el anonimato, la operación está siendo encabezada por la Guardia Costera de Estados Unidos.

El pasado 10 de diciembre, es de recordar que el gobierno de Estados Unidos ejecutó la incautación del buque petrolero Skipper frente a las costas de Venezuela, marcando la primera operación de este tipo bajo una orden de "bloqueo total" emitida por la administración de Donald Trump.

Noticia en desarrollo.

