Estados Unidos sancionó a siete familiares, incluida la cuñada de Maduro, de "personas vinculadas al régimen ilegítimo y corrupto" instalado en Venezuela

El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció que este viernes sancionó a siete familiares de “personas vinculadas al régimen ilegítimo y corrupto de Maduro”.

“El 11 de diciembre, Estados Unidos designó a Carlos Erik Malpica Flores, sobrino de Nicolás Maduro, y a Ramón Carretero Napolitano, empresario panameño que facilitó la continua corrupción del régimen de Maduro. Las sanciones de hoy se dirigen a los familiares de estos dos hombres, quienes han sido determinados como responsables o cómplices de actos engañosos o de corrupción que involucran al Estado venezolano”, mencionó.

VEA TAMBIÉN Petrolera rusa notifica a sus empleados que abandonará Venezuela en medio de sanciones o

Precisó que entre los sancionados se encuentra la cuñada de Maduro y a otros familiares de Malpica Flores, además de dos familiares directos de Carretero.

“Maduro y sus secuaces han devastado la economía venezolana y continúan amenazando la estabilidad de nuestra región. La Administración Trump se compromete a desmantelar la red de individuos que apoyan a Maduro y su régimen”, mencionó.

Noticia en Desarrollo.