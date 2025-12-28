NTN24
Arrestan a hombre que asesinó a puñaladas a cuatro adultos y cinco niños luego de sostener una discusión por teléfono con su pareja

diciembre 28, 2025
Por: Agencia France Presse - AFP
Hombre será indemnizado tras pasar 18 años en la cárcel por un crimen que no cometió - Foto Canva
Entre los menores asesinados está su hija, a quien apuñaló 44 veces en la cocina de la casa, según medios locales.

La policía de Surinam arrestó este domingo al este de la capital Paramaribo a un hombre que asesinó a puñaladas a cuatro adultos y cinco niños, además de herir a otras dos personas.

Según medios locales, el sospechoso sostuvo una discusión telefónica con su esposa antes de apuñalar 44 veces a su hija de 11 años en la cocina de su hogar.

o

"Un hombre mató a cuatro adultos y cinco niños con un objeto punzante en un domicilio de Hadji Iding Soemitaweg (Paramaribo)", informó la policía local en un comunicado que no profundiza en los detalles del ataque.

"Un sexto niño y un adulto resultaron gravemente heridos y fueron trasladados en ambulancia a urgencias del Hospital Académico de Paramaribo, donde ambos fueron ingresados para recibir atención médica", agregó el texto.

La prensa local habló con vecinos de la localidad de Commewijne, al este de la capital, quienes afirmaron que el hombre padecía trastornos mentales y que cuatro de las víctimas eran sus hijos. La zona fue acordonada por la policía.

La presidenta de Surinam, Jennifer Geerlings-Simons, lamentó el hecho en sus redes sociales.

o

"En un momento en el que familia y amigos deberían apoyarse mutuamente, nos encontramos con la cruda realidad de que el mundo tiene otra cara. Un padre que quita la vida a sus propios hijos y también mata a sus vecinos en el proceso", dijo.

El gobierno surinamés ofrecerá "ayuda profesional" a los familiares de las víctimas y cubrirá los gastos funerarios, indicó la Presidencia en una declaración oficial.

Dick Schoof, primer ministro de Países Bajos, país otrora colono de Surinam, expresó personalmente sus condolencias al pueblo surinamés.

La policía indicó que en las próximas horas compartirán más detalles sobre las "verdaderas circunstancias" del ataque.

