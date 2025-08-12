NTN24
Martes, 12 de agosto de 2025
Martes, 12 de agosto de 2025
Artistas

Artistas colombianos lamentan la muerte de Miguel Uribe Turbay y envían contundente mensaje a los colombianos

agosto 12, 2025
Por: Redacción NTN24
Miguel Uribe Turbay - Foto EFE
Miguel Uribe Turbay - Foto EFE
Miguel Uribe, quien fue víctima de un atentado durante un mitin político en la localidad de Fontibón, en Bogotá, Colombia, falleció en la madrugada de este lunes.

Artistas colombianos lamentan la muerte del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay y piden por la paz en Colombia.

Uno de los primeros en pronunciarse fue Juanes, quien a través de una publicación en sus redes sociales hizo un llamado a los colombianos.

“Que la partida de Miguel Uribe Turbay sea un llamado urgente a despertar la conciencia de nuestra amada Colombia”, escribió.

Maluma, quien se encuentra de gira, también compartió un emotivo video en el que lamenta la muerte del senador.

o

“Estaba muy esperanzado de que pudiera recuperarse. Si esto no es un llamado a un país de paz, de solidaridad y compasión, entonces no sé qué lo sea”, manifestó.

Asimismo, Carlos vives aprovechó el momento para hacer una emotiva reflexión y para enviar un mensaje de apoyo a los familiares del senador.

“Miguel fue un ejemplo de capacidad de perdonar, de pasión por servir y de construir un mejor país. Es una pérdida muy dolorosa para Colombia, la violencia jamás será el camino. Gracias a Miguel por querer mi música y compartirla con tu familia. Mucha fortaleza para su esposa Maria Claudia, para su hijo Alejandro, sus hijas, su padre Miguel y para toda su familia”, afirmó.

Miguel Uribe Turbay, quien fue víctima de un atentado durante un mitin político en la localidad de Fontibón, en Bogotá, Colombia, falleció en la madrugada de este lunes.

El político de 39 años de edad fue víctima del atentado cuando participaba de un evento político en el barrio Modelia, al occidente de Bogotá, el pasado 7 de julio.

o

Uribe Turbay, uno de los líderes de la oposición en el país, llevaba a cabo un mitin con seguidores en un parque público, cuando recibió varios disparos propinados por parte de un sicario menor de edad que se escabulló entre la multitud.

El bogotano pudo ser atendido de emergencia y fue llevado a un centro médico cercano, sin embargo, fue trasladado horas más tarde a una clínica especializada.

Desde que ocurrió el atentado, el legislador pasó más de dos meses hospitalizado y fue sometido a múltiples cirugías.

Temas relacionados:

Artistas

Colombia

Atentado a Miguel Uribe Turbay

Muerte

Mensaje

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Seguimos reciclando ciclos de violencia": Juan Manuel Galán, Rodrigo Lara y Azucena Liévano hablan tras magnicidio de Miguel Uribe

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Maduro necesita de estos grupos armados ante la duda que tiene de que la Fuerza Armada lo defienda y le responda más allá del alto mando": experta sobre denuncias de presencia del ELN y la Segunda Marquetalia en Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

“Para Colombia se fue un hombre que soñaba con un país donde ningún niño repitiera la historia que hoy su hijo está repitiendo”: esposa de Miguel Uribe

Ver más

Desde adentro

Entrevistas
Presenta:
Andrea Bernal
Dirige:
Andrea Bernal

"Es clave establecer reglas globales más justas": Michelle Bachelet, expresidente de Chile, en Visiones del Desarrollo Sevilla 2025

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Quién está detrás del magnicidio de Miguel Uribe y cuál es su impacto para la democracia?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

¿Quién dio la orden? A dos meses del atentado de Miguel Uribe las investigaciones apuntan hacia la Segunda Marquetalia

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Cuáles son los 3 conflictos globales que representan una amenaza a la especie humana?

Ver más

Flash Fashion

Noticiero
Presenta:
Santiago Giraldo
Dirige:
Santiago Giraldo

Empresarios colombianos escribieron un libro que sirve como guía para que los viajeros conozcan restaurantes imperdibles en diferentes partes del mundo

Ver más

Videos

Ver más
Donald Trump, presidente de EE. UU. (EFE)
Estados Unidos

Trump tomará control de la Policía de la capital y desplegará a la Guardia Nacional: "La tasa de asesinatos en Washington es más alta que la de Bogotá"

Gustavo Petro y Miguel Uribe | Foto: EFE
Miguel Uribe Turbay

"No hemos perseguido a ningún miembro de la oposición, ni lo haremos": Petro se pronunció sobre la muerte de Miguel Uribe

Miguel Uribe en el Senado de la República - Foto AFP
Miguel Uribe Turbay

Expresidentes y líderes políticos reaccionan a la muerte del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay

María Claudia Tarazona, la esposa del senador colombiano Miguel Uribe Turbay. (AFP)
Miguel Uribe Turbay

"Pido a Dios me muestre el camino para aprender a vivir sin ti": el sentido mensaje de despedida de María Claudia Tarazona, esposa del senador Miguel Uribe

Miguel Uribe Turbay, senador colombiano (EFE)
Miguel Uribe Turbay

Murió el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe tras dos meses luchando por su vida

Más de Actualidad

Ver más
Nicolás Maduro - EFE
Recompensa por Maduro

"Es la cabeza de un terrorista y, todo lo que se pueda hacer para su detención, es válido”: Iván Simonovis sobre duplicación de la recompensa por la captura de Maduro

Presos políticos en Venezuela

Presa política con embarazo de alto riesgo es llevada de emergencia al hospital

Presos políticos - AFP
Presos políticos

Imponen restricciones más duras a los 83 presos políticos aislados El Helicoide

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La democracia quiebra si sus artesanos la banalizan

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields El Salvador

Dictadura: El Salvador apuesta por “el hombre fuerte” y las instituciones débiles

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

Colombia y los fantasmas del pasado

Por: Héctor Schamis
Beatrice E. Rangel Violeta Chamorro

Violeta Chamorro: cuando los principios y la elegancia dicen adiós

Por: Beatrice E. Rangel

Más noticias

Ver más
Los Beatles | Foto AFP
Ponte al Día

Este el país que cuenta con el único restaurante temático que mantiene vivo a los Beatles en Sudamérica

Nicolás Maduro - EFE
Recompensa por Maduro

"Es la cabeza de un terrorista y, todo lo que se pueda hacer para su detención, es válido”: Iván Simonovis sobre duplicación de la recompensa por la captura de Maduro

Alexandre de Moraes, juez - Foto AFP
Brasil

Estados Unidos impuso sanciones contra el juez brasileño Alexandre de Moraes quien está a cargo del juicio contra Jair Bolsonaro

José Mourinho, entrenador portugués - Foto: EFE
José Mourinho

Mourinho rompe en llanto por la muerte de su excapitán en equipo con el que levantó la Champions League: “Estoy muy triste"

Florinda Meza, actriz y comediante mexicana - Foto: EFE
Florinda Meza

Florinda Meza anuncia documental para contar "su verdad": ¿indirecta para los creadores de la serie 'Chespirito: Sin querer queriendo'?

Virgil van Dijk/ Marc Guehi/ Bruno Fernandes - Fotos AFP
Premier League

El motivo por el que jugadores de la Premier League dejarán de usar brazaletes de capitán con arcoíris LGBTQ+ que utilizaron compañeros de Luis Díaz y Daniel Muñoz

Presos políticos en Venezuela

Presa política con embarazo de alto riesgo es llevada de emergencia al hospital

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal

Este sábado 26 de abril se llevó a cabo el funeral del papa Francisco - Foto AFP
Muerte del papa Francisco

En imágenes: así se vivió el funeral del papa Francisco, el primer sumo pontífice latinoamericano