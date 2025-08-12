Artistas colombianos lamentan la muerte de Miguel Uribe Turbay y envían contundente mensaje a los colombianos

Artistas colombianos lamentan la muerte del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay y piden por la paz en Colombia.

Uno de los primeros en pronunciarse fue Juanes, quien a través de una publicación en sus redes sociales hizo un llamado a los colombianos.

“Que la partida de Miguel Uribe Turbay sea un llamado urgente a despertar la conciencia de nuestra amada Colombia”, escribió.

Maluma, quien se encuentra de gira, también compartió un emotivo video en el que lamenta la muerte del senador.

“Estaba muy esperanzado de que pudiera recuperarse. Si esto no es un llamado a un país de paz, de solidaridad y compasión, entonces no sé qué lo sea”, manifestó.

Asimismo, Carlos vives aprovechó el momento para hacer una emotiva reflexión y para enviar un mensaje de apoyo a los familiares del senador.

“Miguel fue un ejemplo de capacidad de perdonar, de pasión por servir y de construir un mejor país. Es una pérdida muy dolorosa para Colombia, la violencia jamás será el camino. Gracias a Miguel por querer mi música y compartirla con tu familia. Mucha fortaleza para su esposa Maria Claudia, para su hijo Alejandro, sus hijas, su padre Miguel y para toda su familia”, afirmó.

Miguel Uribe Turbay, quien fue víctima de un atentado durante un mitin político en la localidad de Fontibón, en Bogotá, Colombia, falleció en la madrugada de este lunes.

El político de 39 años de edad fue víctima del atentado cuando participaba de un evento político en el barrio Modelia, al occidente de Bogotá, el pasado 7 de julio.

Uribe Turbay, uno de los líderes de la oposición en el país, llevaba a cabo un mitin con seguidores en un parque público, cuando recibió varios disparos propinados por parte de un sicario menor de edad que se escabulló entre la multitud.

El bogotano pudo ser atendido de emergencia y fue llevado a un centro médico cercano, sin embargo, fue trasladado horas más tarde a una clínica especializada.

Desde que ocurrió el atentado, el legislador pasó más de dos meses hospitalizado y fue sometido a múltiples cirugías.