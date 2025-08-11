La desgarradora petición de María Carolina Hoyos, hermana de Miguel Uribe Turbay, tras su fallecimiento

María Carolina Hoyos, hermana de Miguel Uribe Turbay, compartió un desgarrador mensaje tras el fallecimiento del senador este lunes 11 de agosto.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Hoyos compartió una emotiva despedida e incluso le hizo una inesperada petición a su hermano.

“Miguel guerrero, esta fue la voluntad de Dios. No encuentro explicaciones, pero no me queda más que asumir este nuevo dolor con fe. Estoy segura que nuestra mamá, que tanto te ama, te recibe hoy con los brazos abiertos. Mami, nuestra abuela, nuestra mamá de la vida, también te está esperando con ternura infinita”, inició diciendo.

“Con el corazón roto, pero aferrada a mi fe, me atrevo a decirte lo que jamás imaginé Pensé que tú me despedirías a mí, era lo lógico. Gracias a todos los médicos y enfermeras. Gracias a quienes oraron con fe, a quienes nos acompañaron con solidaridad y amor. Gracias a nuestra familia por permanecer unida en medio del dolor”, agregó.

“Elevo todas mis oraciones al cielo por el consuelo de todos los que te amamos, especialmente por mi bebé Alejandro; por María Claudia, ejemplo de fortaleza; y por Miguel papá y Delia, verdaderos ejemplos en todo el sentido de la palabra”, afirmó.

Asimismo, hizo una inesperada petición a su hermano: “Migue, hazme un favor: dile a mi mamá que la amo. Me consuela saber que ahora están ustedes dos juntitos. Espero hacer los méritos para llegar donde están ustedes cuando me toque mi turno. Mi niño hermoso, te adoro. Hasta luego, a Dios”, puntualizó.

Miguel Uribe Turbay, quien fue víctima de un atentado durante un mitin político en la localidad de Fontibón, en Bogotá, Colombia, falleció en la madrugada de este lunes.

El político de 39 años de edad fue víctima del atentado cuando participaba de un evento político en el barrio Modelia, al occidente de Bogotá, el pasado 7 de julio.

Uribe Turbay, uno de los líderes de la oposición en el país, llevaba a cabo un mitin con seguidores en un parque público, cuando recibió varios disparos propinados por parte de un sicario menor de edad que se escabulló entre la multitud.

El bogotano pudo ser atendido de emergencia y fue llevado a un centro médico cercano, sin embargo, fue trasladado horas más tarde a una clínica especializada.

Desde que ocurrió el atentado, el legislador pasó más de dos meses hospitalizado y fue sometido a múltiples cirugías.

El pasado sábado, la Fundación Santa Fe de Bogotá, centro médico donde se encontraba internado desde la tarde del atentado, había informado que el estado clínico del político "revirtió a una condición crítica debido a un episodio de hemorragia".

"En las últimas 48 horas su estado clínico revirtió a una condición crítica, debido a un episodio de hemorragia en el sistema nervioso central. Esta condición requirió nuevos procedimientos neuroquirúrgicos de urgencia que han logrado estabilizarlo", indicó la clínica.

El parte médico agregó que Uribe Turbay requirió "reiniciar su bloqueo neuromuscular y sedación profunda para contribuir a su evolución. Continuará con un monitoreo hemodinámico y neurológico permanente".

Dos días antes de su última intervención, su hermana, María Carolina Hoyos, daba alentador parte médico:

“Ahora estamos rezando y uniéndonos en oración para que se termine de consolidar este milagro”, expresó Hoyos Turbay en una entrevista concedida a Caracol Radio.

“Miguel se está recuperando, está en la fase de despertar y digamos que puede durar un tiempo más. No tengo claro cuánto puede durar, pero lo que sí sé es que va muy bien”, acotó.