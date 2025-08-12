NTN24
Martes, 12 de agosto de 2025
Miguel Uribe Turbay

Uribe cuestiona a Juan Manuel Santos por su asistencia al homenaje póstumo de Miguel Uribe Turbay: "No llore por Miguel que usted tiene bastante culpa"

agosto 12, 2025
Por: Redacción NTN24
El expresidente Álvaro Uribe Vélez cuestiona a el también exmandatario colombiano Juan Manuel Santos tras su asistencia al homenaje póstumo del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

“En esta hora de dolor aumenta mi tormento ver en la pantalla de la distancia la hipocresía de Santos que devolvió el poder a los criminales”, indicó Uribe en X.

A lo que minutos después Juan Manuel Santos respondió: “Expresidente Uribe, lo invito a dejar atrás el odio. Hoy, más que nunca, el país necesita grandeza y ejemplo de ambos”.

De inmediato, el expresidente Uribe respondió a la invitación de Santos tildándolo de hipócrita y de ser uno de los culpables de la muerte de Miguel Uribe Turbay.

“No sea hipócrita que usted le devolvió el narcotráfico y el poder de asesinar a los criminales. No llore por Miguel que usted tiene bastante culpa. Y para consolidar la entrega del país al narcoterrorismo usted se hizo elegir con la trampa, la mentira y el dinero corrupto de Odebrecht”, afirmó.

A la declaración de Uribe se sumó el pronunciamiento del Centro Democrático, partido que fundó y al que pertenecía Miguel Uribe Turbay, quien también rechazó la presencia de Santos en el Capitolio Nacional.

“Resulta ofensivo ver a Juan Manuel Santos en la cámara ardiente de Miguel Uribe, considerando que su legado y el de sus aliados contribuyó a la violencia que hoy enluta al país. Es igualmente doloroso que el expresidente Uribe, quien lideró la lucha contra la violencia y salvó a Colombia de la destrucción, se encuentre injustamente privado de su libertad y no pueda rendir homenaje a Miguel Uribe en este momento de dolor”, indicaron.

Miguel Uribe Turbay, quien fue víctima de un atentado durante un mitin político en la localidad de Fontibón, en Bogotá, Colombia, falleció en la madrugada de este lunes.

El político de 39 años de edad fue víctima del atentado cuando participaba de un evento político en el barrio Modelia, al occidente de Bogotá, el pasado 7 de julio.

Uribe Turbay, uno de los líderes de la oposición en el país, llevaba a cabo un encuentro con seguidores en un parque público, cuando recibió varios disparos propinados por parte de un sicario menor de edad que se escabulló entre la multitud.

El senador pudo ser atendido de emergencia y fue llevado a un centro médico cercano. Sin embargo, fue trasladado horas más tarde a una clínica especializada.

Desde que ocurrió el atentado, el legislador pasó más de dos meses hospitalizado y fue sometido a múltiples cirugías.

