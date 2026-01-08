NTN24
Jueves, 08 de enero de 2026
Liberación de presos políticos

Gobierno de España confirma la liberación en Venezuela de cinco ciudadanos españoles; entre ellos estaría Rocío San Miguel

enero 8, 2026
Por: Redacción NTN24
La noticia fue comunicada por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores de España, luego de que el jefe de la Asamblea Nacional del régimen venezolano, Jorge Rodríguez, anunciara la liberación de un grupo importante de presos políticos tanto nacionales como extranjeros.

Tras el anuncio del jefe de la Asamblea Nacional del régimen venezolano, Jorge Rodríguez, en el que señaló que un “número importante" de detenidos por razones políticas, incluidos extranjeros, están siendo liberados en Venezuela, se conocen las primeras identidades de los liberados.

El Gobierno de España, por medio del Ministerio de Asuntos Exteriores, ha dado a conocer que cinco de los ciudadanos españoles, uno de ellos ciudadana con doble nacionalidad, que se encontraban detenidos por parte del régimen, han sido liberados este jueves 8 de enero.

De acuerdo con la información compartida por parte de la cartera gubernamental, los ciudadanos españoles viajarán “a España asistidos por medio de la embajada en Caracas”.

Todo indica que la abogada y activista con nacionalidad venezolana y española Rocío San Miguel estaría dentro de los liberados junto a los vascos Andrés Martínez Adasme y José María Basoa, el canario Miguel Moreno y el valenciano Ernesto Gorbe.

La abogada San Miguel, de 58 años y experta en temas militares, fue detenida por el régimen junto a su hija (quien fue liberada días después) en febrero de 2024 en el aeropuerto internacional de Maiquetía.

La también activista fue acusada por parte del régimen de terrorismo, traición a la patria, conspiración e intento de homicidio contra Maduro y el dirigente chavista Freddy Bernal, gobernador del estado Táchira, fronterizo con Colombia.

Durante su detención arbitraria, la abogada Rocío San Miguel solo pudo recibir visitas de su hija, Miranda Díaz, y en múltiples ocasiones se denunciaron quebrantos de salud que no fueron atendidos, como una fractura de hombro que necesitaba cirugía.

La liberación de los ciudadanos españoles ha sido recibida como un paso “positivo en la nueva etapa en la que se encuentra Venezuela”, de acuerdo con el Ministerio de Asuntos Exteriores.

Se trataría de las primeras excarcelaciones bajo el “interinato” de Delcy Rodríguez, que asumió funciones de manera temporal tras una operación militar de Estados Unidos el 3 de enero en la que capturó al tirano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

Presos políticos

Presidente de Foro Penal sobre excarcelación de presos políticos en Venezuela: "Es un primer paso, lo que se quiere es la liberación de todos y el desmantelamiento de los centros de represión"

Marco Rubio/ Rick Scott - Fotos AFP
Rick Scott

Senador Scott revela detalles inéditos a NTN24 sobre reunión informativa de Marco Rubio acerca del plan de transición que EE. UU. tiene para Venezuela

Nicolás Maduro bajo las autoridades estadounidenses - Foto: EFE
Cae Maduro en Venezuela

“No fue una invasión de Venezuela, fue una operación quirúrgica para extraer a alguien que estaba usurpando los poderes públicos”: Antonio Ledezma

María Alexandra Gómez (EFE)
Cae Maduro en Venezuela

"Fue un alivio ver que alguien (Maduro) que ha hecho tanto daño finalmente enfrentará a la justicia": esposa de gendarme argentino secuestrado por el régimen venezolano

Delcy Rodríguez y Gustavo Petro (AFP)
Gustavo Petro

Gobierno de Colombia confirma que Petro se reunirá con Delcy Rodríguez en la Casa de Nariño

