NTN24
Sábado, 10 de enero de 2026
Gobierno de México

¿Cómo va a impactar a México la captura de Nicolás Maduro tras la incursión de EE.UU. en Venezuela?

enero 10, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: Mesa de periodistas
En Mesa de Periodistas se analizó cómo puede afectar a México la captura de Nicolás Maduro tras la incursión militar estadounidense en Venezuela.

Fausto Pretelín, editor y columnista del Economista; Alberto Bello, periodista y analista; y Soledad Durazo, periodista; conversaron con el programa Mesa de Periodistas sobre cómo puede afectar e impactar a México la captura de Nicolás Maduro tras la incursión militar estadounidense en Venezuela.

Sobre la postura del gobierno mexicano ante la incursión militar estadounidense y la captura de Maduro, Pretelín dijo: "de alguna manera México siempre apela a la no intervención, lo que sí es cierto es que se va quedando sin amigos en América Latina".

o

Por su parte, Bello comentó que México tiene que "manifestar su disconformidad con la intervención internacional (...) lo que si puede hacer México es impulsar que haya elecciones pronto en Venezuela en la cual hay una dictadura con tutelaje de Estados Unidos".

Mientras que Durazo señaló que las primeras reacciones de la presidente Claudia Sheinbaum tras la captura de Maduro demuestran que "tiene que jugar por dos bandas".

"Por un lado, mantener el discurso y el apoyo sobre la soberanía, el que nunca ha negado a Venezuela; y por el otro, no provocar que Estados Unidos tenga una reacción anti-tratado", aseveró.

Temas relacionados:

Gobierno de México

Claudia Sheinbaum

Cae Maduro en Venezuela

Nicolás Maduro

Régimen venezolano

