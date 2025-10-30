NTN24
Jueves, 30 de octubre de 2025
Rescate

Lo que se sabe de 28 adolescentes rescatados por México en una embarcación en el Pacífico

octubre 30, 2025
Por: Redacción NTN24
Rescatados en México - Foto por Marina de México
Los rescatados quedaron a disposición de las autoridades competentes.

Las autoridades de México informaron que la Marina rescató a 28 adolescentes, casi todos menores de edad, de una embarcación en el Pacífico que se encontraba frente a las costas de Sinaloa.

Según dijo la Fiscalía General del Estado de Sinaloa en un comunicado, 27 de los rescatados tienen entre 14 y 17 años de edad y una tiene 18. Además, puntualizó que provienen del estado de Chiapas, en la frontera con Guatemala.

Tras ser rescatados, el Ministerio Público aseguró que los adolescentes quedaron a disposición de las autoridades competentes con el fin de brindarles el apoyo que requieren.

“Las personas quedaron bajo resguardo de la Vicefiscalía Regional de la Zona Norte, con el apoyo del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), a fin de brindarles atención y protección integral, en tanto se determina su situación jurídica”, aseguró.

La Fiscalía enfatizó que no hay personas detenidas tras el rescate y que se “mantienen los trabajos en curso”.

Aunque no se entregaron más detalles, el diario mexicano Reforma informó que los adolescentes estarían presuntamente privados de su libertad.

Además, dijo que la embarcación se aproximaba a aguas del puerto de Topolobampo, en el municipio de Ahome, en Sinaloa.

Hasta el momento, las autoridades no han especificado si los menores son mexicanos o extranjeros ni por qué se encontraban en esa situación.

