Viernes, 15 de agosto de 2025
Donald Trump

Asfixiar al régimen con la incautación de bienes y despliegue militar en el Caribe sur: las estrategias de EE.UU. para enfrentar al Cartel de los Soles de Maduro

agosto 15, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Noche
Analistas se refirieron en el programa La Noche a las acciones de Estados Unidos contra el régimen y consideraron que "Maduro va a tener el mismo fin que han tenido Manuel Noriega, y Saddam Hussein".

El gobierno de Estados Unidos cerró el cerco alrededor del Cartel de los Soles, designado recientemente como grupo terrorista, y cuya jefatura fue atribuida a Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y Vladimir Padrino López.

Esta semana la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, hizo un recuento de las incautaciones hechas en los últimos años y calculó en 700 millones de dólares el valor de las propiedades y pertenencias confiscadas a la dictadura venezolana.

Entre los bienes incautados se encuentran dos aviones multimillonarios, una mansión en República Dominicana y una granja de caballos, afirmó Bondi en entrevista con Fox News.

Asimismo, el gobierno norteamericano anunció el despliegue militar con sus fuerzas navales y aéreas en el sur del Mar Caribe.

En diálogo con NTN24, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, confirmó el aumento militar en esta zona.

“Es una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos, son grupos que están operando con impunidad en aguas internacionales, simplemente exportando a Estados Unidos veneno”, señaló en referencia a las organizaciones criminales designadas.

Sobre este tema, César Paz, consultor internacional de seguridad y agente especial del FBI en retiro, y Teresa Casado, periodista judicial del diario ‘El Día’ y especialista en temas de narcotráfico, conversaron en el programa La Noche de NTN24.

Paz expresó sobre la incautación que “700 millones de dólares representan apenas la sexta parte de lo que se ha identificado”.

Además, afirmó que las palabras de Marco Rubio son “completamente acertadas” y una jugada de ajedrez que en este momento significa que está ejecutando “una jugada tenaz y muy agresiva que creo que va a dar muy buenos resultados”.

Y puntualizó que “Maduro va a tener el mismo fin que han tenido Manuel Noriega, y Saddam Hussein”.

Por su parte, Teresa Casado aseguró que “la investigación la realiza Estados Unidos conjuntamente con República Dominicana para determinar cómo fue que pudo introducir tanto el avión como la compra del inmueble”.

“Normalmente cuando una red o un cartel hacen adquisición siempre es en cooperación o con ayuda de militares o personas que les pueda facilitar algunas diligencias para tener un inmueble”, aseveró.

