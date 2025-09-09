NTN24
Martes, 09 de septiembre de 2025
Despliegue militar de Estados Unidos

Así compromete Cabello a los jóvenes del Psuv a prepararse ante una eventual "invasión"

septiembre 9, 2025
Por: Redacción NTN24
Flanqueado por los militantes más jóvenes del partido rojo, Cabello, se deja ver en todas las transmisiones del canal del Estado, VTV.

"Con el pecho, con las piernas, con las palmas... defenderé a mi Patria Venezuela", grita un grupo eufórico alrededor de Diosdado Cabello, quien alza la mano animándolos a gritar más fuerte, mientras todos saltan en un terreno, vestidos de negro y pañuelos rojos.

El segundo al mando del Psuv y ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, se dedicó este lunes a realizar actos de alistamiento y ejercicios con jóvenes que simpatizan con el chavismo, en momentos en que su cabeza vale 15 millones de dólares para Estados Unidos.

Cabello hace caminatas, corea consignas, da discurso de adoctrinamiento a "jóvenes" que militan en el partido rojo.

Les da armas y les habla de "defender la Patria".

"Yo en lo personal estoy orgulloso de ustedes. Si antes los quería ahora los quiero más, pero eso me hace exigirles más siempre porque en las manos de ustedes estará la Revolución Bolivariana por los próximos años", dice para comprometerlos.

Junto a él están los directores de los cuerpos policiales y su hija, presidenta de "Marca País", Daniella Cabello, quien también se alistó en las Milicias, aunque sería nada probable verla desenfundar un arma y poner el pecho frente a los Marines estadounidenses.

En un acto 300 jóvenes, según sus propios números, en otro un grupo similar.

Todos formando parte de una "cohorte que lleva el nombre del insigne revolucionario Darío Ramón Vivas Velazco".

Cabello dijo que la juventud de la patria "tiene que garantizar que Venezuela sea una patria libre, soberana e independiente.

"Unidad siempre pensando en Bolívar en Chávez y, sobre todo, pensando en nuestro Pueblo que confía y cree en nosotros".

