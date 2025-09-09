NTN24
Martes, 09 de septiembre de 2025
Martes, 09 de septiembre de 2025
Despliegue militar

Maduro acusa a la gobernadora de Puerto Rico de sumarse al plan militar "contra Venezuela"

septiembre 9, 2025
Por: Redacción NTN24
Maduro y Correa
Maduro y Correa
Correa tuvo como invitado especial de su programa de Telesur a la cabeza del régimen de Venezuela y su aliado político.

Durante una entrevista con el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, Nicolás Maduro cuestionó al gobierno de Puerto Rico por recibir al jefe del Pentágono o secretario de Guerra, Pete Heghset.

o

Este lunes, el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Heghset, y el jefe del Estado Mayor de los Estados Unidos, Dan Caine, aterrizaron en Puerto Rico, para reunirse con la gobernadora de la isla, Jenniffer González-Colón, en medio del despliegue militar en aguas del Caribe para luchar contra el narcotráfico.

"Esta lucha, contra el narcotráfico en la que el Presidente Trump está invirtiendo, aquí que somos la frontera de los Estados Unidos en el Caribe, va a posicionar ciertamente a la isla. Creo que estamos combatiendo por primera vez de raíz el problema que es atacando de dónde viene la droga", señaló la gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González-Colón.

Maduro sigue negando que Venezuela sea puente del narcotráfico, aunque en las cuentas del Estado publican supuestas incautaciones diarias de cargamentos de droga.

La cabeza del régimen sigue victimizándose y acusa a Estados Unidos de solo querer la riqueza de Venezuela. "Es el petróleo, es el gas. Venezuela tiene la principal reserva de petróleo del mundo, que está incrementada ahora por los nuevos factores de recuperación que hay con la tecnología para el petróleo. Tiene la cuarta reserva de gas, que está en todo el Caribe, precisamente donde esta gente mandó la flota".

o

Maduro califica la postura de Estados Unidos como un "relato hollywoodense" que solo busca manchar a la República Bolivariana de Venezuela, a su liderazgo y a su pueblo.

Estados Unidos mantiene 8 barcos en el Caribe.

Maduro dice que la base en Puerto Rico es para intentar una operación militar contra Venezuela. "Buscan por la vía de la intimidación militar, sacar la cara por la ultraderecha, por la extrema derecha, por los intereses imperiales, porque internamente los hemos derrotado en todos los planos. Los grupos extremistas de derecha que representaban la posición más rancia, vende patria, colonialista, del imperio estadounidense en Venezuela, desaparecieron".

"...y ahora dice (EE.UU.) que tienen a Puerto Rico, que llegó el jefe del Pentágono y la gobernadora dijo que era una base militar contra Venezuela, la gobernadora lo dijo", asegura.

Temas relacionados:

Despliegue militar

Puerto Rico

FANB

Régimen de Maduro

Rafael Correa

Telesur

Entrevistas

Buque

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Las comunidades latinoamericanas aportan al crecimiento del país": Salvador Illa, presidente de la Generalitat de Cataluña, criticó posición de Trump frente a la migración

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Está mandando el mensaje de que van por ellos": Iván Simonovis sobre efecto en el régimen de Maduro del despliegue militar en el Caribe

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Alcaldes de Colombia visitan capital de Estados Unidos en medio de una eventual descertificación y las críticas de Petro

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Se puede ser santo en pleno siglo XXI o es la santidad algo de pocos?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Rescatan a 27 de los 72 militares colombianos secuestrados en zona controlada por guerrilleros, informó el Ejército

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
José María del Pino - Alejandro Rincón - Ruth del Salto - Alessandra Martín - Angie Gutiérrez

Expertos analizan consecuencias y significado de visita del secretario de Guerra de Estados Unidos a flota desplegada en El Caribe

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Así está el panorama político previo a la segunda vuelta electoral en Bolivia

Ver más

Videos

Ver más
Secretario de Guerra de EE.UU. en uno de los barcos que enfrentan carteles narcoterroristas en el Caribe
Pete Hegseth

"Lo que están haciendo ahora mismo no es entrenamiento": las palabras del secretario de Guerra de EE.UU. en uno de los barcos que enfrentan carteles narcoterroristas en el Caribe

Presidente de la Generalitat, Salvador Illa
Cataluña

"Las comunidades latinoamericanas aportan al crecimiento del país": Salvador Illa, presidente de la Generalitat de Cataluña, criticó posición de Trump frente a la migración

Régimen de Nicolás Maduro | Foto: EFE
Despliegue militar de Estados Unidos

"Está mandando el mensaje de que van por ellos": Iván Simonovis sobre efecto en el régimen de Maduro del despliegue militar en el Caribe

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España (AFP)
España

Gobierno español anuncia medidas "para detener el genocidio en Gaza" e Israel responde acusando a Pedro Sánchez de "antisemita"

Manifestaciones a favor de Jair Bolsonaro en Brasil / FOTO: EFE
Jair Bolsonaro

Miles de seguidores de Jair Bolsonaro salieron a las calles de Brasil para manifestarle su apoyo y exigir su amnistía

Más de Política

Ver más
Nicolás Maduro, jefe del régimen venezolano - Foto: EFE
Recompensa por Maduro

Un delirante Maduro admite que no duerme, cantó, ordenó repartir fusiles y habló de "cobardes" incapaces de decir "las cosas en la cara"

Daniel Noboa, presidente de Ecuador (EFE)
Ecuador

¿Qué busca el presidente ecuatoriano con su gira por países de Latinoamérica?

Cartel de recompensa para la captura de los jefes del Cartel de los Soles - Foto: EFE
Cartel de Los Soles

"El tráfico de drogas está centralizado en Venezuela, ha quedado demostrado que el narcotráfico está en manos del poder": abogado penalista Zair Mundaray

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Maduro se va en septiembre o se atrinchera al poder otra década

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El grito de la impunidad

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Gustavo Petro

Un gobierno divorciado de su Estado

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Valla recompensa por Maduro y Cabello
Recompensa por Maduro

Montan valla en vía Colombia - Venezuela con anuncios de pago de recompensa para la captura de Nicolás Maduro y Diosdado Cabello

Padrino López - Foto EFE
Padrino López

Ministro de Defensa de Maduro dice que la acciones de Estados Unidos son "narrativa"

Nicolás Maduro, jefe del régimen venezolano - Foto: EFE
Recompensa por Maduro

Un delirante Maduro admite que no duerme, cantó, ordenó repartir fusiles y habló de "cobardes" incapaces de decir "las cosas en la cara"

Daniel Noboa, presidente de Ecuador (EFE)
Ecuador

¿Qué busca el presidente ecuatoriano con su gira por países de Latinoamérica?

Miguel Uribe murió tras dos meses luchando por su vida - Fotos María Claudia Tarazona/María Carolina Hoyos Turbay
Miguel Uribe Turbay

Así fue la vida de Miguel Uribe Turbay, el senador y precandidato presidencial de 39 años que fue asesinado en Colombia

Oro latino: los países que más guardan este metal precioso | Foto Canva
Venezuela

Reservas de oro en Latinoamérica: Venezuela a la cabeza, Colombia entre las últimas

Yeferson Soteldo/ Temporizador para el comienzo del Mundial 2026/ Miguel Terceros - Fotos AFP
Mundial 2026

A pocas horas para que se conozca la selección sudamericana que jugará el repechaje, estudio revela el preocupante riesgo que corren las sedes del Mundial

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal