Maduro acusa a la gobernadora de Puerto Rico de sumarse al plan militar "contra Venezuela"

Durante una entrevista con el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, Nicolás Maduro cuestionó al gobierno de Puerto Rico por recibir al jefe del Pentágono o secretario de Guerra, Pete Heghset.

Este lunes, el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Heghset, y el jefe del Estado Mayor de los Estados Unidos, Dan Caine, aterrizaron en Puerto Rico, para reunirse con la gobernadora de la isla, Jenniffer González-Colón, en medio del despliegue militar en aguas del Caribe para luchar contra el narcotráfico.

"Esta lucha, contra el narcotráfico en la que el Presidente Trump está invirtiendo, aquí que somos la frontera de los Estados Unidos en el Caribe, va a posicionar ciertamente a la isla. Creo que estamos combatiendo por primera vez de raíz el problema que es atacando de dónde viene la droga", señaló la gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González-Colón.

Maduro sigue negando que Venezuela sea puente del narcotráfico, aunque en las cuentas del Estado publican supuestas incautaciones diarias de cargamentos de droga.

La cabeza del régimen sigue victimizándose y acusa a Estados Unidos de solo querer la riqueza de Venezuela. "Es el petróleo, es el gas. Venezuela tiene la principal reserva de petróleo del mundo, que está incrementada ahora por los nuevos factores de recuperación que hay con la tecnología para el petróleo. Tiene la cuarta reserva de gas, que está en todo el Caribe, precisamente donde esta gente mandó la flota".

Maduro califica la postura de Estados Unidos como un "relato hollywoodense" que solo busca manchar a la República Bolivariana de Venezuela, a su liderazgo y a su pueblo.

Estados Unidos mantiene 8 barcos en el Caribe.

Maduro dice que la base en Puerto Rico es para intentar una operación militar contra Venezuela. "Buscan por la vía de la intimidación militar, sacar la cara por la ultraderecha, por la extrema derecha, por los intereses imperiales, porque internamente los hemos derrotado en todos los planos. Los grupos extremistas de derecha que representaban la posición más rancia, vende patria, colonialista, del imperio estadounidense en Venezuela, desaparecieron".

"...y ahora dice (EE.UU.) que tienen a Puerto Rico, que llegó el jefe del Pentágono y la gobernadora dijo que era una base militar contra Venezuela, la gobernadora lo dijo", asegura.