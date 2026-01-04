NTN24
Domingo, 04 de enero de 2026
Domingo, 04 de enero de 2026
Cae Maduro en Venezuela

Así es la prisión de Brooklyn, Nueva York, donde Maduro esperará su juicio: se le conoce como "infierno en la tierra"

enero 4, 2026
Por: Nucho Martínez
Centro de Detención Metropolitano (MDC) de Brooklyn / Nicolás Maduro, dictador venezolano - Fotos: EFE / X
Centro de Detención Metropolitano (MDC) de Brooklyn / Nicolás Maduro, dictador venezolano - Fotos: EFE / X
El Centro de Detención Metropolitano (MDC) de Brooklyn es una cárcel federal administrativa de Estados Unidos, situado en el vecindario de Sunset Park, dentro de una zona industrial costera del distrito de Brooklyn.

El pasado sábado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó mediante su cuenta en Truth Social que Nicolás Maduro, señalado como líder del régimen venezolano, fue detenido y trasladado fuera del país junto a su esposa, Cilia Flores.

o

Este hecho ocurrió después de una serie de ofensivas militares en distintas regiones de Venezuela, las cuales el régimen calificó inicialmente como un “ataque imperialista”, antes de colapsar.

Durante la noche del mismo 3 de enero, se difundieron las primeras imágenes de Nicolás Maduro, captadas a ras de suelo, tras su llegada al Aeropuerto Internacional Stewart, en Nueva York, luego de haber sido detenido en Venezuela.

o

En las fotografías, Maduro se observa esposado y escoltado por agentes estadounidenses encargados de su custodia.

La aeronave en la que fue trasladado permaneció estacionada durante varios minutos en el aeropuerto, aparentemente mientras se cumplían los procedimientos relacionados con su captura.

Posteriormente, Maduro fue llevado al Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn. Allí, Maduro será juzgado por narcotráfico y posesión de armas.

Así es el complejo penitenciario donde Maduro esperará su juicio:

El Centro de Detención Metropolitano (MDC) de Brooklyn es una cárcel federal administrativa de Estados Unidos, situado en el vecindario de Sunset Park, dentro de una zona industrial costera del distrito de Brooklyn, que, a comienzos de enero de 2026, mantiene bajo custodia a cerca de 1.336 personas.

o

Dicho complejo es comúnmente apodado el “infierno en la tierra” debido a las deficiencias en sus condiciones de habitabilidad y a diversos problemas estructurales.

Aloja tanto a hombres como a mujeres de distintos niveles de seguridad. Su propósito principal es retener de manera preventiva a personas que aguardan juicio en los distritos federales de Manhattan o Brooklyn, aunque también recibe a internos con condenas de corta duración.

En cuanto a su infraestructura, este centro está conformado principalmente por dos edificaciones: el Edificio Oeste, que cuenta con módulos de alojamiento formados por celdas cerradas destinadas a dos internos, y el Edificio Este, que está asignado al denominado “grupo de trabajo”, cuyos miembros habitan en áreas tipo dormitorio y se encargan de tareas de mantenimiento.

Es de recordar que Maduro había sido requerido oficialmente por la justicia estadounidense durante cinco años y nueve meses, desde que se presentaron cargos penales en su contra en marzo de 2020.

La búsqueda concluyó el 3 de enero de 2026, cuando fue arrestado por fuerzas de Estados Unidos durante una operación militar llevada a cabo en Caracas.

Temas relacionados:

Cae Maduro en Venezuela

Nueva York

Cárcel

Nicolás Maduro

Dictadura en Venezuela

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Irán puede ser el escenario de un nuevo conflicto a gran escala tras contundente amenaza de Trump?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Lo que hace una década se diagnosticaba como una problemática de seguridad ciudadana, ha mutado a una insurgencia criminal compleja”: analista sobre la ola de violencia en Ecuador

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Congresistas en Florida rechazan que Delcy Rodríguez haga parte de la transición en Venezuela y abren la puerta a elecciones: "Ella también es ilegítima"

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Siguen siendo rehenes, solo que ahora el régimen quiere simular una normalidad que no existe": analistas cuestionan excarcelaciones del régimen de Maduro en plena Navidad

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Nunca se conoce cuál es el criterio para determinar quién se queda y quién no": vicepresidente de Foro Penal habla sobre excarcelaciones de presos políticos en Venezuela

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Nobel de Paz de María Corina Machado: un reconocimiento a la lucha por la democracia en Venezuela

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Se debe ser exigente con aquellos que tanto daño han hecho al pueblo venezolano”: Iván Espinosa de los Monteros

Ver más

Videos

Ver más
Donald Trump, presidente de Estados Unidos (AFP)
Donald Trump

"Maduro estaba en una casa que era más como una fortaleza, tenía puertas de acero": Trump revela detalles del operativo de la captura del jefe del régimen venezolano

Fiscal General de EE. UU., Pam Bomdi /Maduro y Ciclia Flores - Fotos AFP
Cae Maduro en Venezuela

"Pronto enfrentarán la ira de la justicia estadounidense, en suelo estadounidense y en tribunales estadounidenses": fiscal Pam Bondi tras captura de Nicolás Maduro y su esposa

Calles de Caracas tras ataque de EE.UU. | Foto: AFP
Cae Maduro en Venezuela

Así quedaron las principales calles en Caracas tras el ataque de Estados Unidos a varias instalaciones militares venezolanas

Nicolás Maduro, líder del régimen venezolano / FOTO: EFE
Cae Maduro en Venezuela

“Creo que el círculo más cercano a Maduro lo abandonó”: analista sobre la captura del líder del régimen venezolano

Tamara Suju, directora ejecutiva del Instituto CASLA / Familiares de presos políticos en Venezuela - Fotos: EFE
Cae Maduro en Venezuela

"En estos momentos los más vulnerables son los presos políticos": Tamara Suju tras ofensiva militar de EE. UU. en Venezuela que dio con la captura de Maduro

Más de Actualidad

Ver más
María Corina Machado, Nobel de Paz

Corina Parisca, madre de María Corina Machado, llegó a Oslo para la entrega del Premio Nobel de la Paz

Migrantes venezolanos en Brasil - Foto: EFE
Migración de Venezolanos

Impuestos, consumo e inversión: Migrantes venezolanos generaron $ 10.6 millones en A.L.

Alfredo Díaz, preso político venezolano (AFP)
El Helicoide

Alfredo Díaz, preso político del régimen de Maduro, murió tras más de un año en el Helicoide y luego de semanas de pedir atención médica

Opinión

Ver más
Arturo McFields Cae Maduro en Venezuela

Delcy Rodríguez y los peligros de un Madurismo sin Maduro

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El atrio de los gentiles

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Héctor Schamis

Anatomía de la complicidad

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
María Corina Machado, Nobel de Paz

Corina Parisca, madre de María Corina Machado, llegó a Oslo para la entrega del Premio Nobel de la Paz

Luis Díaz y Harry Kane en el Bayern Munich / FOTO: EFE
Luis Díaz

Luis Díaz dijo presente en la goleada del Bayern Múnich antes del parón de la Bundesliga; lo marcó de cabeza

Migrantes venezolanos en Brasil - Foto: EFE
Migración de Venezolanos

Impuestos, consumo e inversión: Migrantes venezolanos generaron $ 10.6 millones en A.L.

Selección Colombia en Elimiantorias Sudamericanas - Foto: EFE /Visa a EE. UU. - Foto: Canva
Selección Colombia

Estas son las sedes en las que la selección Colombia jugaría la fase de grupos del Mundial 2026: varias no requieren de visa

Alfredo Díaz, preso político venezolano (AFP)
El Helicoide

Alfredo Díaz, preso político del régimen de Maduro, murió tras más de un año en el Helicoide y luego de semanas de pedir atención médica

PSG celebra título de la Copa Intercontinental. (AFP)
PSG

"Nada, no hay manera, Europa vuelve a derrotar a Sudamérica en una final": la dura estadística sobre torneos intercontinentales develada tras triunfo del PSG sobre el Flamengo

Nicolás Maduro y Donald Trump - Fotos: AFP
Cae Maduro en Venezuela

La Casa Blanca publicó con música y gestos de Trump antiguo video en el que Maduro dijo "vengan por mí, aquí lo espero en Miraflores, no se tarde en llegar, cobardes"

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre