Así es la prisión de Brooklyn, Nueva York, donde Maduro esperará su juicio: se le conoce como "infierno en la tierra"

El pasado sábado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó mediante su cuenta en Truth Social que Nicolás Maduro, señalado como líder del régimen venezolano, fue detenido y trasladado fuera del país junto a su esposa, Cilia Flores.

Este hecho ocurrió después de una serie de ofensivas militares en distintas regiones de Venezuela, las cuales el régimen calificó inicialmente como un “ataque imperialista”, antes de colapsar.

Durante la noche del mismo 3 de enero, se difundieron las primeras imágenes de Nicolás Maduro, captadas a ras de suelo, tras su llegada al Aeropuerto Internacional Stewart, en Nueva York, luego de haber sido detenido en Venezuela.

En las fotografías, Maduro se observa esposado y escoltado por agentes estadounidenses encargados de su custodia.

La aeronave en la que fue trasladado permaneció estacionada durante varios minutos en el aeropuerto, aparentemente mientras se cumplían los procedimientos relacionados con su captura.

Posteriormente, Maduro fue llevado al Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn. Allí, Maduro será juzgado por narcotráfico y posesión de armas.

Así es el complejo penitenciario donde Maduro esperará su juicio:

El Centro de Detención Metropolitano (MDC) de Brooklyn es una cárcel federal administrativa de Estados Unidos, situado en el vecindario de Sunset Park, dentro de una zona industrial costera del distrito de Brooklyn, que, a comienzos de enero de 2026, mantiene bajo custodia a cerca de 1.336 personas.

Dicho complejo es comúnmente apodado el “infierno en la tierra” debido a las deficiencias en sus condiciones de habitabilidad y a diversos problemas estructurales.

Aloja tanto a hombres como a mujeres de distintos niveles de seguridad. Su propósito principal es retener de manera preventiva a personas que aguardan juicio en los distritos federales de Manhattan o Brooklyn, aunque también recibe a internos con condenas de corta duración.

En cuanto a su infraestructura, este centro está conformado principalmente por dos edificaciones: el Edificio Oeste, que cuenta con módulos de alojamiento formados por celdas cerradas destinadas a dos internos, y el Edificio Este, que está asignado al denominado “grupo de trabajo”, cuyos miembros habitan en áreas tipo dormitorio y se encargan de tareas de mantenimiento.

Es de recordar que Maduro había sido requerido oficialmente por la justicia estadounidense durante cinco años y nueve meses, desde que se presentaron cargos penales en su contra en marzo de 2020.

La búsqueda concluyó el 3 de enero de 2026, cuando fue arrestado por fuerzas de Estados Unidos durante una operación militar llevada a cabo en Caracas.