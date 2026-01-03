María Corina Machado se pronuncia tras la captura de Maduro: "venezolanos, llegó la hora de la libertad, vamos de la mano de Dios, hasta el final"

Este sábado, tras la captura del jefe del régimen venezolano y cabecilla del Cartel de los Soles, Nicolás Maduro, la premio Nobel de la Paz y líder de la democracia en Venezuela, María Corina Machado, se pronunció a través de sus redes sociales.

“Venezolanos, llegó la hora de la libertad... Nicolás Maduro desde hoy enfrenta la justicia internacional por los crímenes atroces cometidos contra los venezolanos y contra ciudadanos de muchas otras naciones”, expresó Machado.

Posteriormente, dijo: “ante su negativa a aceptar una salida negociada, el gobierno de los Estados Unidos ha cumplido su promesa de hacer valer la ley... Llegó la hora de que la Soberanía Popular y la Soberanía Nacional rijan en nuestro país. Vamos a poner orden, liberar a los presos políticos, construir un país excepcional y traer a nuestros hijos de vuelta a casa”.

Indicó, además: “Por años, hemos luchado, lo hemos entregado todo, y ha valido la pena. Lo que tenía que pasar está pasando. Esta es la hora de los ciudadanos. Los que arriesgamos todo por la democracia el 28 de julio. Los que elegimos a Edmundo González Urrutia como legítimo presidente de Venezuela, quien debe asumir de inmediato su mandato constitucional y ser reconocido como comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional por todos los oficiales y soldados que la integran”.

En su mensaje, Machado también resaltó: “Hoy estamos preparados para hacer valer nuestro mandato y tomar el poder. Permanezcamos vigilantes, activos y organizados hasta que se concrete la Transición Democrática. Una transición que nos necesita a todos".

Antes de finalizar con su comunicado, la fundadora del partido Vente Venezuela afirmó: “A los venezolanos que están dentro de nuestro país, estén listos para poner en marcha lo que muy pronto les vamos a comunicar a través de nuestros canales oficiales. A los venezolanos que están en el exterior, los necesitamos movilizados, activando a los gobiernos y ciudadanos del mundo y comprometiéndolos desde ya a la gran operación de construcción de la nueva Venezuela”.

“En estas horas decisivas, reciban toda mi fuerza, mi confianza y mi cariño. Seguimos todos alertas y en contacto. ¡VENEZUELA SERÁ LIBRE! Vamos de la mano de Dios, hasta el final”, concluyó.

Fue en horas de la madrugada de este sábado que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó a través de su cuenta de Truth Social que Nicolás Maduro, líder del régimen venezolano, fue capturado y sacado del país junto con su esposa Cilia Flores.

La caída se produjo tras una oleada de ataques militares en diversas zonas de Venezuela, que el régimen calificó de "ataque imperialista" antes de su desmoronamiento

Maduro fue buscado formalmente por la justicia de Estados Unidos durante 5 años y 9 meses, desde que se presentaron cargos penales en su contra en marzo de 2020.

Este periodo de búsqueda finalizó el 3 de enero de 2026, tras ser capturado por fuerzas estadounidenses en una operación militar en Caracas.