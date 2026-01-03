Miles de venezolanos se congregan en la Plaza de Bolívar de Bogotá para celebrar la captura de Nicolás Maduro

Miles de venezolanos se congregaron en la noche del sábado en la Plaza de Bolívar de Bogotá, Colombia, para celebrar la captura de Nicolás Maduro que tuvo lugar desde la madrugada del mismo sábado gracias a un operativo militar de Estados Unidos en Venezuela.

Venezolanos radicados en Bogotá llegaron desde horas de la tarde a la que es la plaza principal de la capital colombiana con banderas de su país de origen, vuvuzelas, espuma, música y hasta pólvora.

Entre la incertidumbre y la esperanza, varios manifestaron a los micrófonos de NTN24 que uno de sus mayores anhelos es que "todo salga bien de ahora en adelante para poder irnos a nuestro país".

"Mi mayor felicidad desde la madrugada es que somos un pueblo libre, somos un pueblo totalmente libre. Gracias a nuestro Dios bendito que escuchó tantas oraciones de nosotros. Por nuestros hijos vamos a regresar a Venezuela, un país libre, democrático y feliz", dijo una de las venezolanas que llegó a la Plaza de Bolívar.

Otro de los presentes agradeció a los Estados Unidos por la "victoria" que le regaló al pueblo venezolano. "Gracias por esta victoria que nos ha regalado Donald Trump hoy, bendiciones para Estados Unidos y para nuestras familias", expresó.

El presidente estadounidense, Donald Trump, confirmó el sábado en horas de la mañana que las fuerzas armadas de su país habían llevado a cabo un operativo en territorio venezolano con el que se capturó a Maduro.

En horas de la madrugada circularon en redes sociales imágenes de bombardeos en bases militares venezolanas, que más tarde se relacionaron con las declaraciones de Trump, quien aseguró que hubo "éxito" en el operativo.

Durante el transcurso del mismo sábado se conocieron imágenes de Maduro siendo trasladado a Nueva York y posteriormente de su llegada a esa ciudad, donde se espera, según Trump, sea juzgado por una corte que dictaminará cuál será su futuro.

En otros países como Chile, Perú, Argentina y España, varios venezolanos migrantes salieron a las calles principales para festejar la captura de Maduro, acusado por los Estados Unidos de liderar la que designó como Organización Terrorista Extranjera, el Cartel de los Soles y de estar vinculado con grupos del narcotráfico.