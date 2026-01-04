NTN24
Cae Maduro en Venezuela

Una réplica exacta de la casa de Maduro, 150 aviones y trabajo conjunto del Pentágono y la CIA: así se logró la captura de Maduro

enero 4, 2026
Por: Redacción NTN24
Fuentes cercanas al operativo revelaron a Reuters importantes detalles del trabajo detrás de la captura del dictador.

A las 4:21 de la madrugada del sábado, el presidente Donald Trump envió un mensaje en su plataforma social Truth: Estados Unidos había llevado a cabo una audaz misión para capturar al presidente venezolano, Nicolás Maduro, y a su esposa.

La acción fue una sorpresa, pero según fuentes familiarizadas con el asunto, la planificación de una de las operaciones estadounidenses más complejas de los últimos tiempos llevaba meses preparándose e incluyó ensayos detallados.

Según Reuters, el equipo detrás del importante operativo incluyó tropas de élite estadounidenses, incluida la Fuerza Delta del Ejército, cuyos agentes crearon una réplica exacta de la casa segura de Maduro y practicaron cómo entrarían en la residencia fuertemente fortificada.

o

La CIA tenía un pequeño equipo sobre el terreno a partir de agosto que fueron capaces de proporcionar información sobre el patrón de vida de Maduro, según una fuente familiarizada con el asunto.

Otras dos fuentes dijeron a Reuters que la agencia de inteligencia también tenía un activo cercano a Maduro que vigilaría sus movimientos y estaba preparado para determinar su ubicación exacta durante toda la operación.

Cuando todo estaba listo, Trump aprobó la operación cuatro días antes, pero los planificadores militares y de inteligencia le sugirieron que esperara a que mejorara el tiempo y hubiera menos nubosidad.

Ya a las 10:46 p.m. del viernes, Trump dio el visto bueno final a lo que se conocería como Operación Absolute Resolve (Solución Absoluta), dijo a la prensa el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Dan Caine.

Mientras se desarrollaba el tenso operativo, Trump, rodeado de sus asesores en su club de Mar-a-Lago, en Palm Beach, Florida, siguió en directo los acontecimientos.

Pero esta operación lleva detrás un implacable despliegue militar en el Caribe con un portaaviones, 11 buques de guerra y más de una docena de aviones F-35, además de unos 15.000 soldados que se han desplazado a la región para lo que los funcionarios estadounidenses han descrito desde hace tiempo como operaciones antidroga.

o

Según una de las fuentes, el asesor principal de Trump, Stephen Miller, el secretario de Estado, Marco Rubio, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y el director de la CIA, John Ratcliffe, formaron un equipo central que trabajó en el asunto durante meses con reuniones y llamadas telefónicas regulares, a veces diarias.

Caine dijo, además, que en la operación participaron más de 150 aviones lanzados desde 20 bases en todo el hemisferio occidental, incluidos jets F-35 y F-22, y bombarderos B-1.

"Teníamos un avión de combate para cada situación posible", dijo Trump al programa Fox & Friends del canal Fox News.

Funcionarios estadounidenses dijeron que los ataques aéreos alcanzaron objetivos militares. Imágenes tomadas por Reuters en la base aérea de La Carlota, en Caracas, mostraban vehículos militares carbonizados de una unidad antiaérea venezolana.

Ya en Caracas, las Fuerzas Especiales de Estados Unidos se dirigieron a Caracas fuertemente armadas, incluso con un soplete en caso de que tuvieran que cortar las puertas de acero de la ubicación de Maduro.

Alrededor de la 1 a.m. del sábado, según Caine, las tropas llegaron al complejo de Maduro en el centro de Caracas mientras les disparaban. Uno de los helicópteros fue alcanzado, pero aún pudo volar.

Una vez que llegaron a la casa de seguridad de Maduro, las tropas, junto con agentes del FBI, se abrieron paso en la residencia, que Trump describió como una "fortaleza ... muy vigilada".

"Simplemente irrumpieron, e irrumpieron en lugares que realmente no se podían irrumpir, ya sabes, puertas de acero que se pusieron allí precisamente por esta razón (...) los sacaron en cuestión de segundos", dijo Trump.

o

Una vez que las tropas estuvieron dentro de la casa segura, dijo Caine, Maduro y su esposa se rindieron. Según Trump, el dictador venezolano había tratado de llegar a una habitación segura, pero fue incapaz de cerrar la puerta.

"Se apresuró tanto que no pudo entrar", dijo Trump.

A medida que se desarrollaba la operación, Rubio empezó a informar a los legisladores de que estaba en marcha. Las notificaciones sólo comenzaron una vez iniciada la operación y no antes, como es habitual para los legisladores clave que desempeñan un papel de supervisión.

Casi exactamente siete horas después de que Trump anunciara la operación en Truth Social, hizo otro post.

Esta vez era una fotografía histórica de Maduro capturado con los ojos vendados, esposado y vistiendo pantalones de chándal grises.

"Nicolás Maduro a bordo del USS Iwo Jima", escribió Trump, en referencia al buque de asalto anfibio.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos (AFP)
Donald Trump

"Maduro estaba en una casa que era más como una fortaleza, tenía puertas de acero": Trump revela detalles del operativo de la captura del jefe del régimen venezolano

Fiscal General de EE. UU., Pam Bomdi /Maduro y Ciclia Flores - Fotos AFP
Cae Maduro en Venezuela

"Pronto enfrentarán la ira de la justicia estadounidense, en suelo estadounidense y en tribunales estadounidenses": fiscal Pam Bondi tras captura de Nicolás Maduro y su esposa

Calles de Caracas tras ataque de EE.UU. | Foto: AFP
Cae Maduro en Venezuela

Así quedaron las principales calles en Caracas tras el ataque de Estados Unidos a varias instalaciones militares venezolanas

Nicolás Maduro, líder del régimen venezolano / FOTO: EFE
Cae Maduro en Venezuela

“Creo que el círculo más cercano a Maduro lo abandonó”: analista sobre la captura del líder del régimen venezolano

Tamara Suju, directora ejecutiva del Instituto CASLA / Familiares de presos políticos en Venezuela - Fotos: EFE
Cae Maduro en Venezuela

"En estos momentos los más vulnerables son los presos políticos": Tamara Suju tras ofensiva militar de EE. UU. en Venezuela que dio con la captura de Maduro

Ataque a base militar en Colombia / FOTO: cortesía
Colombia

Seis soldados fueron asesinados en un ataque del ELN a una base militar en Colombia

Bryan Stern, veterano de guerra y fundador de la organización Grey Bull Rescue, reveló a NTN24 que la extracción de María Corina Machado de Venezuela fue la operación más arriesgada de su carrera.
María Corina Machado, Nobel de Paz

"No le pedimos permiso a nadie; no respondemos ante nadie": hablamos con el líder del operativo de rescate de María Corina Machado

Melania Trump | Foto: AFP
Melania Trump

Se conocen las primeras imágenes del documental del Melania Trump y su regreso a la Casa Blanca

Arturo McFields Cae Maduro en Venezuela

Delcy Rodríguez y los peligros de un Madurismo sin Maduro

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El atrio de los gentiles

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Héctor Schamis

Anatomía de la complicidad

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy

Ataque a base militar en Colombia / FOTO: cortesía
Colombia

Seis soldados fueron asesinados en un ataque del ELN a una base militar en Colombia

Bryan Stern, veterano de guerra y fundador de la organización Grey Bull Rescue, reveló a NTN24 que la extracción de María Corina Machado de Venezuela fue la operación más arriesgada de su carrera.
María Corina Machado, Nobel de Paz

"No le pedimos permiso a nadie; no respondemos ante nadie": hablamos con el líder del operativo de rescate de María Corina Machado

Selección Colombia Copa América 2011 - Foto EFE
Fútbol colombiano

Máximo goleador histórico colombiano organizará partido de exhibición con otras figuras nacionales e internacionales: ¿cuándo y dónde se jugará?

Melania Trump | Foto: AFP
Melania Trump

Se conocen las primeras imágenes del documental del Melania Trump y su regreso a la Casa Blanca

Miguel Díaz-Canel, jefe del régimen cubano - Foto: AFP
Cuba

Miguel Díaz-Canel no esconde su nerviosismo ante el despliegue militar de EE. UU. frente a Venezuela: "Hay un propósito peligroso imperial, hegemónico y criminal"

Diosdado Cabello
Tensión entre Venezuela y Estados Unidos

La nueva advertencia de Diosdado Cabello a Trinidad y Tobago aumenta la tensión entre Venezuela y la isla

Caos y descontrol tras llegada de Lionel Messi a estadio de Calcuta - Foto AFP
Lionel Messi

Caos y descontrol tras llegada de Lionel Messi a estadio de Calcuta

Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre