Una réplica exacta de la casa de Maduro, 150 aviones y trabajo conjunto del Pentágono y la CIA: así se logró la captura de Maduro

A las 4:21 de la madrugada del sábado, el presidente Donald Trump envió un mensaje en su plataforma social Truth: Estados Unidos había llevado a cabo una audaz misión para capturar al presidente venezolano, Nicolás Maduro, y a su esposa.

La acción fue una sorpresa, pero según fuentes familiarizadas con el asunto, la planificación de una de las operaciones estadounidenses más complejas de los últimos tiempos llevaba meses preparándose e incluyó ensayos detallados.

Según Reuters, el equipo detrás del importante operativo incluyó tropas de élite estadounidenses, incluida la Fuerza Delta del Ejército, cuyos agentes crearon una réplica exacta de la casa segura de Maduro y practicaron cómo entrarían en la residencia fuertemente fortificada.

La CIA tenía un pequeño equipo sobre el terreno a partir de agosto que fueron capaces de proporcionar información sobre el patrón de vida de Maduro, según una fuente familiarizada con el asunto.

Otras dos fuentes dijeron a Reuters que la agencia de inteligencia también tenía un activo cercano a Maduro que vigilaría sus movimientos y estaba preparado para determinar su ubicación exacta durante toda la operación.

Cuando todo estaba listo, Trump aprobó la operación cuatro días antes, pero los planificadores militares y de inteligencia le sugirieron que esperara a que mejorara el tiempo y hubiera menos nubosidad.

Ya a las 10:46 p.m. del viernes, Trump dio el visto bueno final a lo que se conocería como Operación Absolute Resolve (Solución Absoluta), dijo a la prensa el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Dan Caine.

Mientras se desarrollaba el tenso operativo, Trump, rodeado de sus asesores en su club de Mar-a-Lago, en Palm Beach, Florida, siguió en directo los acontecimientos.

Pero esta operación lleva detrás un implacable despliegue militar en el Caribe con un portaaviones, 11 buques de guerra y más de una docena de aviones F-35, además de unos 15.000 soldados que se han desplazado a la región para lo que los funcionarios estadounidenses han descrito desde hace tiempo como operaciones antidroga.

Según una de las fuentes, el asesor principal de Trump, Stephen Miller, el secretario de Estado, Marco Rubio, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y el director de la CIA, John Ratcliffe, formaron un equipo central que trabajó en el asunto durante meses con reuniones y llamadas telefónicas regulares, a veces diarias.

Caine dijo, además, que en la operación participaron más de 150 aviones lanzados desde 20 bases en todo el hemisferio occidental, incluidos jets F-35 y F-22, y bombarderos B-1.

"Teníamos un avión de combate para cada situación posible", dijo Trump al programa Fox & Friends del canal Fox News.

Funcionarios estadounidenses dijeron que los ataques aéreos alcanzaron objetivos militares. Imágenes tomadas por Reuters en la base aérea de La Carlota, en Caracas, mostraban vehículos militares carbonizados de una unidad antiaérea venezolana.

Ya en Caracas, las Fuerzas Especiales de Estados Unidos se dirigieron a Caracas fuertemente armadas, incluso con un soplete en caso de que tuvieran que cortar las puertas de acero de la ubicación de Maduro.

Alrededor de la 1 a.m. del sábado, según Caine, las tropas llegaron al complejo de Maduro en el centro de Caracas mientras les disparaban. Uno de los helicópteros fue alcanzado, pero aún pudo volar.

Una vez que llegaron a la casa de seguridad de Maduro, las tropas, junto con agentes del FBI, se abrieron paso en la residencia, que Trump describió como una "fortaleza ... muy vigilada".

"Simplemente irrumpieron, e irrumpieron en lugares que realmente no se podían irrumpir, ya sabes, puertas de acero que se pusieron allí precisamente por esta razón (...) los sacaron en cuestión de segundos", dijo Trump.

Una vez que las tropas estuvieron dentro de la casa segura, dijo Caine, Maduro y su esposa se rindieron. Según Trump, el dictador venezolano había tratado de llegar a una habitación segura, pero fue incapaz de cerrar la puerta.

"Se apresuró tanto que no pudo entrar", dijo Trump.

A medida que se desarrollaba la operación, Rubio empezó a informar a los legisladores de que estaba en marcha. Las notificaciones sólo comenzaron una vez iniciada la operación y no antes, como es habitual para los legisladores clave que desempeñan un papel de supervisión.

Casi exactamente siete horas después de que Trump anunciara la operación en Truth Social, hizo otro post.

Esta vez era una fotografía histórica de Maduro capturado con los ojos vendados, esposado y vistiendo pantalones de chándal grises.

"Nicolás Maduro a bordo del USS Iwo Jima", escribió Trump, en referencia al buque de asalto anfibio.