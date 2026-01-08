NTN24
Jueves, 08 de enero de 2026
Jueves, 08 de enero de 2026
Cae Maduro en Venezuela

La DEA actualiza el afiche que ofrecía una alta recompensa económica por Maduro tras su captura

enero 8, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Logo DEA/ Afiche de recompensa por Maduro - Fotos AFP
Logo DEA/ Afiche de recompensa por Maduro - Fotos AFP
Maduro se declaró no culpable el lunes y enfrentará una nueva audiencia el 17 de marzo.

La Administración para el Control de Drogas estadounidense (DEA por sus siglas en inglés) actualizó en la noche del miércoles el afiche que ofrecía una recompensa económica por Nicolás Maduro, luego de que este fuera capturado junto a su esposa, Cilia Flores, por las fuerzas militares de Estados Unidos en un operativo que tuvo lugar en Venezuela durante la madrugada del sábado.

La administración del presidente Donald Trump, cabe recordar, ofrecía una recompensa de 50 millones de dólares por información que diera con la captura de Maduro, que fue aumentada a ese valor en agosto, cuando se dobló el monto ya aumentado desde meses atrás, que era de 25 millones de dólares.

o

Además de Maduro, también se ofrecía una recompensa por su ministro de Interior, Diosdado Cabello, por cuyo paradero Estados Unidos oferta otros 25 millones de dólares, mismos que ofrece por información del ministro de Defensa del régimen, Vladimir Padrino López. Esas dos recompensas, cabe resaltar, siguen vigentes, pues no se ha anunciado su culminación.

El afiche de Maduro, por su parte, sí tuvo una actualización después de que efectivos estadounidenses lo retiraran de Caracas y lo llevaran hasta suelo estadounidense. Enfrentó una sesión judicial el lunes en Nueva York en la que se declaró "no culpable" de los delitos que Estados Unidos le acusa —entre ellos narcotráfico— y tendrá una nueva audiencia el 17 de marzo.

En una publicación de la cuenta oficial de la DEA en la red social X se ve el afiche de Maduro igual que en anteriores oportunidades, pero esta vez con la palabra "CAPTURED" (Capturado) tachando notoriamente su rostro, con el mismo valor que se ofrecía desde agosto y resaltando los cargos que Maduro no reconoció en un tribunal en Manhattan.

o

"Recompensa: aumento de hasta 50 millones de dólares por información que conduzca a la detención y/o condena de Nicolás Maduro Moros (Capturado) por conspiración de narcoterrorismo, conspiración de importación de cocaína, conspiración para utilizar y portar ametralladoras y dispositivos destructivos en el marco de un delito de narcotráfico. Envíe sus datos a la DEA", se lee en el afiche.

Tras la captura de Maduro, el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció que administraría Venezuela y se encargaría de manejar el petróleo de ese país, con potenciales clientes en el exterior, incluido China.

o

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, anunció el miércoles un "proceso triple" de Estados Unidos en Venezuela compuesto por la estabilización del país tras la captura de Maduro, seguido de la supervisión de la recuperación del país y finalmente una transición.

Temas relacionados:

Cae Maduro en Venezuela

DEA

Nicolás Maduro

Operativo

Lucha contra las drogas

Gobierno de Donald Trump

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"El régimen del dictador Maduro era ilegal por el fraude electoral de 2024": expertos en derecho internacional explican la legalidad de la intervención de EE. UU. en Venezuela

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Delcy Rodríguez no tiene el control militar; quien tiene el control de todo ese aparataje es Diosdado Cabello": militar retirado de las FANB

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Petro lo que estaba buscando era dejar de ser el protagonista porque ya se dio cuenta de que Trump no habla por hablar": estratega político tras llamada entre ambos presidentes

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Siguen siendo rehenes, solo que ahora el régimen quiere simular una normalidad que no existe": analistas cuestionan excarcelaciones del régimen de Maduro en plena Navidad

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"No hay cambio de régimen, es un cambio de las acciones del régimen": legisladores de EE. UU. se pronunciaron sobre la captura de Maduro y lo que viene para Venezuela

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Cuál será el futuro de Venezuela tras la captura de Maduro? Expertos responden si es conveniente un llamado a elecciones antes del plazo establecido por Trump

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Se debe ser exigente con aquellos que tanto daño han hecho al pueblo venezolano”: Iván Espinosa de los Monteros

Ver más

Videos

Ver más
Venezuela deberá entregar Petróleo a EE. UU. - Fotos. EFE
Barriles de petróleo

“En estos momentos Estados Unidos no requiere el petróleo venezolano”: expresidente de Palmaven

Foto: AFP
El Helicoide

"La justicia tarda, pero llega": familiar de varios presos políticos aplaude la captura de Maduro pero pide la liberación de todos los secuestrados

Fotografía donde se observa carteles de presos políticos en una manifestación en Caracas (Venezuela) - EFE
Presos políticos

"Vivimos una gran incertidumbre por cuál será el destino de nuestros presos políticos": Martha Cambero, esposa del prisionero político Nicmer Evans

Manifestación por los presos políticos en Venezuela - Foto: EFE
Presos políticos en Venezuela

Sin la liberación de los presos políticos, "no hay transición posible" en Venezuela: directora de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos

El Helicoide | Foto: EFE
Cae Maduro en Venezuela

¿Se dará el cierre y posterior desmantelamiento del temido centro de torturas El Helicoide como sugirió Trump?

Más de Actualidad

Ver más
María Corina Machado | Foto: AFP
María Corina Machado, Nobel de Paz

"El régimen narcoterrorista de Nicolás Maduro tiene una cacería humana contra ella": coordinador de Vente Venezuela sobre Nobel de la Paz

Marco Rubio, secretario de Estado de EE. UU. - Foto: EFE
Cae Maduro en Venezuela

"Este es nuestro hemisferio": el mensaje de Marco Rubio tras la captura de Maduro y su comparecencia ante la justicia de EE. UU.

Ataques de Estados Unidos en aguas internacionales - Captura de video Comando Sur de EE. UU.
Despliegue militar de Estados Unidos

El Comando Sur confirmó “ataques cinéticos letales” contra tres embarcaciones en el Pacífico Oriental en los que murieron “ocho narcoterroristas hombres”

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Cuba exporta mercenarios a Venezuela y otros países alrededor del mundo

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El atrio de los gentiles

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Héctor Schamis

Anatomía de la complicidad

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
María Corina Machado | Foto: AFP
María Corina Machado, Nobel de Paz

"El régimen narcoterrorista de Nicolás Maduro tiene una cacería humana contra ella": coordinador de Vente Venezuela sobre Nobel de la Paz

Christian Nodal, músico mexicano y una de sus colaboradoras - Fotos: X / EFE
Christian Nodal

¿Coqueteo o amabilidad?: Graban a Christian Nodal dándole una bebida en la boca a una de sus violinistas

Marco Rubio, secretario de Estado de EE. UU. - Foto: EFE
Cae Maduro en Venezuela

"Este es nuestro hemisferio": el mensaje de Marco Rubio tras la captura de Maduro y su comparecencia ante la justicia de EE. UU.

Ataques de Estados Unidos en aguas internacionales - Captura de video Comando Sur de EE. UU.
Despliegue militar de Estados Unidos

El Comando Sur confirmó “ataques cinéticos letales” contra tres embarcaciones en el Pacífico Oriental en los que murieron “ocho narcoterroristas hombres”

Foto: NTN24
María Corina Machado

"Somos la generación mejor preparada en nuestra historia para conquistar la libertad": María Corina Machado

Foto de referencia
Sanciones

¿Qué significa que Estados Unidos haya impuesto sanciones a 10 personas y entidades por el comercio de drones entre Irán y Venezuela?

El director técnico español, Josep Guardiola, en partido ante el Manchester United. (EFE)
Manchester City

Guardiola pesará a sus jugadores después de Navidad y advierte que no jugarán si vuelven con sobrepeso: "Se quedarán en Manchester"

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre