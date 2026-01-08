La DEA actualiza el afiche que ofrecía una alta recompensa económica por Maduro tras su captura

La Administración para el Control de Drogas estadounidense (DEA por sus siglas en inglés) actualizó en la noche del miércoles el afiche que ofrecía una recompensa económica por Nicolás Maduro, luego de que este fuera capturado junto a su esposa, Cilia Flores, por las fuerzas militares de Estados Unidos en un operativo que tuvo lugar en Venezuela durante la madrugada del sábado.

La administración del presidente Donald Trump, cabe recordar, ofrecía una recompensa de 50 millones de dólares por información que diera con la captura de Maduro, que fue aumentada a ese valor en agosto, cuando se dobló el monto ya aumentado desde meses atrás, que era de 25 millones de dólares.

Además de Maduro, también se ofrecía una recompensa por su ministro de Interior, Diosdado Cabello, por cuyo paradero Estados Unidos oferta otros 25 millones de dólares, mismos que ofrece por información del ministro de Defensa del régimen, Vladimir Padrino López. Esas dos recompensas, cabe resaltar, siguen vigentes, pues no se ha anunciado su culminación.

El afiche de Maduro, por su parte, sí tuvo una actualización después de que efectivos estadounidenses lo retiraran de Caracas y lo llevaran hasta suelo estadounidense. Enfrentó una sesión judicial el lunes en Nueva York en la que se declaró "no culpable" de los delitos que Estados Unidos le acusa —entre ellos narcotráfico— y tendrá una nueva audiencia el 17 de marzo.

En una publicación de la cuenta oficial de la DEA en la red social X se ve el afiche de Maduro igual que en anteriores oportunidades, pero esta vez con la palabra "CAPTURED" (Capturado) tachando notoriamente su rostro, con el mismo valor que se ofrecía desde agosto y resaltando los cargos que Maduro no reconoció en un tribunal en Manhattan.

VEA TAMBIÉN Estas son las primeras imágenes de Nicolás Maduro en suelo estadounidense tras su captura en Venezuela o

"Recompensa: aumento de hasta 50 millones de dólares por información que conduzca a la detención y/o condena de Nicolás Maduro Moros (Capturado) por conspiración de narcoterrorismo, conspiración de importación de cocaína, conspiración para utilizar y portar ametralladoras y dispositivos destructivos en el marco de un delito de narcotráfico. Envíe sus datos a la DEA", se lee en el afiche.

Tras la captura de Maduro, el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció que administraría Venezuela y se encargaría de manejar el petróleo de ese país, con potenciales clientes en el exterior, incluido China.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, anunció el miércoles un "proceso triple" de Estados Unidos en Venezuela compuesto por la estabilización del país tras la captura de Maduro, seguido de la supervisión de la recuperación del país y finalmente una transición.