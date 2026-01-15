Así es el Phantom 3500, el avión comercial del futuro sin ventanas que promete revolucionar los vuelos en 2027
El mundo de la aviación comercial esta ante una nueva revolución con el avión Phantom 3500, una aeronave ultramoderna sin ventanas, creada por la empresa Otto Aerospace.
La empresa es conocida por su trayectoria innovadora, su reciente creación promete cambiar por completo la experiencia de surcar los cielos, y esto lo hará a través de una cabina recubierta con pantallas digitales 4K de alta definición que proyectará en tiempo real las vistas del exterior.
Este será el primer avión en la historia que no tendrá ventanas, una decisión que corresponde a criterios aerodinámicos y de eficiencia estructural, para optimizar el diseño del fuselaje y reducir el peso.
El avión se presenta como un Jet de negocios de nueva generación, con un aspecto tecnológico que podrá recorrer hasta 3.700 millas náuticas, que son casi 7.000 kilómetros.
En ese contexto, su arquitectura aerodinámica esta asistida por inteligencia artificial, reduciendo el gasto de combustible en un 60% aproximadamente, y se estima que, si se alimenta de combustible sostenible, podría disminuir sus emisiones de carbono alrededor de un 90%.
En cuestiones de estructura, el Phantom 3500 presenta un fuselaje con forma de lágrima, un diseño poco común en la aviación comercial pero clave para el mercado y la resistencia aerodinámica.
Además, el avión estará equipado con dos motores turbofán Williams FJ44, conocidos por su eficiencia y bajo consumo, por otra parte, su cabina ofrecerá un volumen aproximado de 22,65 metros cúbicos.
Phantom 3500 tendrá capacidad de cuatro pasajeros, lo que lo enfoca en una aeronave orientada a vuelos ejecutivos, privados o eventos específicos de alta eficiencia. Asimismo, expertos estiman que el diseño de este avión despierta interés en aplicaciones militares y de defensa.
Sin embargo, Otto Aerospace no ha detallado los planes concretos en esta área, pero tampoco desconoce que el concepto podría adaptarse a distintos escenarios operativos.
Finalmente, esta nueva aeronave ya tiene sus primeros vuelos de prueba previstos para el 2027, con la certificación y entrada en servicios programados para 2030.