Domingo, 18 de enero de 2026
Abierto de Australia

El calor intenso en el Abierto de Australia provocó el desmayo de una recogepelotas: las tenistas frenaron el encuentro para socorrerla

enero 18, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Desmayo de recogepelotas en el Abierto de Australia - Foto: AFP
El incidente ocurrió durante el juego de la rama femenina entre Zeynep Sonmez y Ekaterina Alexandrova.

Una recogepelotas se desmayó debido al fuerte calor este domingo en el arranque del Abierto de Australia, en el partido entre las jugadoras Zeynep Sonmez y Ekaterina Alexandrova, que corrieron a ayudarla.

El incidente ocurrió cuando Alexandrova, undécima cabeza de serie, estaba sacando en el segundo set y la chica cayó de espaldas mientras estaba de pie junto a la juez de silla.

La turca Sonmez corrió a ayudarla, mientras que Alexandrova fue a buscar bolsas de hielo a una nevera a pie de pista, antes de que la recogepelotas recibiera atención médica.

El juego se suspendió durante varios minutos, con las temperaturas alcanzando los 28 grados.

Cuando se reanudó, Sonmez, procedente de la clasificación, sorprendió a Alexandrova por 7-5, 4-6 y 6-4, logrando la victoria más importante de su carrera.

La jugadora de 23 años acaparó titulares en Wimbledon el año pasado, convirtiéndose en la primera tenista de Turquía en alcanzar la tercera ronda de un Grand Slam en la era Open.

En la segunda ronda de Australia se enfrentará a la estadounidense Elizabeth Mandlik, invitada por la organización, o a la húngara Anna Bondar.

Las temperaturas pueden llegar a los 40°C durante el Abierto de Australia. Se prevé que esta semana alcancen un máximo de al menos 36°C.

En la rama masculina, el español Carlos Alcaraz empezó con pie derecho en su primer partido oficial desde su separación a mediados de diciembre de su entrenador histórico, Juan Carlos Ferrero. Alcaraz se impuso por 6-3, 7-6 (7/2) y 6-2 al australiano Adam Walton (81º).

Ahora bajo las órdenes en solitario de Samuel López, quien se incorporó a su equipo a finales de 2024, el tenista de 22 años mostró un nivel sólido, salvo un rato en el segundo set, que estuvo a punto de perder y terminó ganando con autoridad en el tie-break.

"En general, estoy contento de haber jugado tan bien como hoy. Sentí que él estaba un paso por delante de mí, siempre estaba bien colocado. Fue sólido desde el fondo de la pista; su golpe plano fue realmente difícil para mí. En general, estoy satisfecho con el nivel al que jugué hoy", analizó Alcaraz.

