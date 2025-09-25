Así ha sido el fuerte enjambre sísmico que ha sacudido Venezuela en las últimas horas con terremotos de más de 6 grados

Tras una noche de terror en Venezuela por cuenta de una seguidilla de temblores, el Servicio Geológico Colombiano hizo oficial el registro de todos los movimientos que sacudieron al país caribeño.

Fueron decenas de sismos los que la ciudadanía vivió entre el miércoles y la madrugada de este jueves.

Aunque hasta el momento no se ha emitido ninguna reporte de víctimas fatales, algunos de los sismos provocaron pánico generalizado en varias partes del país, incluyendo la capital, Caracas.

El primer movimiento se registró a las 04:31 (hora Venezuela) de la madrugada del miércoles con epicentro en el estado Falcón, sin embargo, con una magnitud de apenas 2.4 en la escala sismológica de Richter, no hubo ningún reporte ciudadano.

Posteriormente, a las 9:20 de la mañana, otro sismo superficial de 2.8 fue registrado por el mismo organismo.

Tras varias horas sin novedades, a las 17:50 se produjo otro movimiento superficial, esta vez, de 3.7 de magnitud.

Una hora después, se vivió uno de los más fuertes del día, un temblor de magnitud 6.2, profundidad superficial y epicentro en Mene Grande, una localidad petrolera en una zona poco poblada del occidental estado de Zulia.

10 minutos después, una réplica de 4.7 volvió a sacudir a los venezolanos.

En aproximadamente dos horas, desde las 19:19, al menos 7 movimientos que no superaron los 4.0 de magnitud fueron también registrados por el SGC.

Siendo las 22:42, se registró el segundo de los grandes sismos de la noche. Con una magnitud de 5.3 y una profundidad de 78km y epicentro en El Zulia, la ciudadanía reportó fuertes movimientos.

Una hora después se vivió el más fuerte de la noche. Un sismo superficial de magnitud 6.3 con epicentro a 44km del municipio de San Timoteo, El Zulia.

Los sismos causaron alarma en ciudades como Caracas, y en las occidentales Barquisimeto, San Cristóbal, Mérida y Maracaibo, reportaron personas en las redes sociales y en chats de grupos profesionales.

En esas localidades, según testigos, se sintió con más fuerza y decenas personas salieron a las calles, pero no hubo reportes de organismos oficiales sobre daños materiales importantes.

Con este movimiento telúrico fueron decenas las alertas reportadas por ciudadanos, muchos aseguraban que había sido el más agresivo en años.

Minutos después y por poco más de una hora, se registraron 7 réplicas, 5 de ellas con magnitud menor a 3.8 y las dos restantes superaron el 4.0.

A las 2:55 de la madrugada de este jueves, cuando Venezuela dormía, se registró un nuevo sismo superficial, esta vez de magnitud 5.8, según el registro oficial.

A este lo siguieron tres réplicas que no superaron los 3.5 de magnitud. En todos ellos, el epicentro fue el mismo.

Siendo las 7:28 de la mañana de este jueves, el SGC informó de un nuevo temblor, esta vez, de magnitud 4.0 y epicentro en la localidad zuliana de Bachaquero.